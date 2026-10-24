Buone notizie per Goncalo Ramos: recuperato per l’Udinese. Chukwueze fuori due mesi

Il centravanti portoghese ha smaltito l’affaticamento al polpaccio ed è tornato ad allenarsi in gruppo: salvo imprevisti, sarà a disposizione per la trasferta di Udine. Più seria la situazione dell’esterno nigeriano, alle prese con un problema all’anca sinistra

Il Milan ritrova Gonçalo Ramos, ma perde Samuel Chukwueze. Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese arrivano aggiornamenti contrastanti dall’infermeria rossonera. Come riferisce il Corriere della Sera, il centravanti portoghese ha recuperato dall’affaticamento al polpaccio che lo aveva costretto a saltare la gara di Europa League contro il Bournemouth.

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L’attaccante è tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri e dovrebbe quindi essere disponibile per la partita di domani sera. Una notizia importante per Ruben Amorim, che potrà nuovamente contare su una soluzione offensiva in vista di un impegno nel quale il Milan è chiamato a reagire dopo la sconfitta europea.

Gonçalo Ramos, esami negativi: sospiro di sollievo

Nei giorni scorsi, il portoghese si era sottoposto a esami strumentali per valutare il problema accusato al polpaccio sinistro. La risonanza magnetica ha dato esito negativo, consentendo al giocatore di riprendere gradualmente l’attività con i compagni.

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Chukwueze, stop lungo: previsto un nuovo controllo

Situazione decisamente più complicata per Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano è alle prese con un problema all’anca sinistra che, secondo le indicazioni riportate, potrebbe tenerlo lontano dal campo per almeno due mesi.

Il giocatore si è sottoposto a un consulto specialistico e ha iniziato un trattamento infiltrativo. Un nuovo controllo è previsto tra 10 e 15 giorni, per valutare l’evoluzione del problema e definire i successivi passi del percorso di recupero.