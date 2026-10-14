Milan Futuro Piacenza, sospesa all’intervallo sullo 0-0 a causa dell’infortunio dell’arbitro – Milan News 24

Milan Futuro Piacenza, sospesa all’intervallo sullo 0-0 a causa dell’infortunio dell’arbitro. A data da destinarsi il recupero della seconda frazione di gioco

C’è dell’incredibile nel recupero di campionato tra Milan Futuro e Piacenza, match valido per il recupero della quinta giornata del girone B di Serie D. La partita, in programma oggi al Chinetti di Solbiate Arno, è stata prima sospesa e poi rinviata a data da destinarsi dopo appena 45 minuti di gioco a causa di un infortunio occorso all’arbitro Davide Di Marco della sezione di Caimpino.

Il direttore di gara aveva già mostrato qualche difficoltà nel seguire le azioni intorno al 25’ della prima frazione. Al termine del primo tempo, concluso sullo 0-0, non è stato però in grado di tornare in campo per dirigere la ripresa. Da qui la decisione di interrompere definitivamente l’incontro.

Milan Futuro-Piacenza, i primi 45 minuti

La sfida era iniziata con un Milan Futuro subito propositivo, ma il Piacenza ha progressivamente preso campo a partire dal quarto d’ora. I biancorossi hanno provato a rendersi pericolosi soprattutto attraverso Rrapaj e Mustacchio, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create.

Il Piacenza aveva anche trovato la rete con Mustacchio, ma il gol è stato annullato per una posizione di fuorigioco sull’assist di Baka. Poco prima, invece, una punizione velenosa di Ferri dal limite dell’area aveva sfiorato il bersaglio.

Nel finale gli ospiti hanno continuato a creare qualche situazione interessante dalle parti di Pittarella, pagando però una certa imprecisione nell’ultimo passaggio.

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Si ripartirà dallo 0-0

Al termine dei primi 45 minuti il risultato era quindi ancora fermo sullo 0-0. Il Piacenza, per quanto prodotto nella prima frazione, può avere qualche rimpianto per non essere riuscito a sbloccare la partita.

La gara verrà recuperata successivamente e, secondo quanto comunicato, si ripartirà dallo 0-0 disputando esclusivamente il secondo tempo. Per il Milan Futuro si tratta dunque di un’altra gara da completare in un calendario già particolarmente fitto.