Pavlovic sul rinnovo: «Voglio dare il 100% sempre, sono innamorato dei nostri tifosi»

Arrivata l’ufficialità sul rinnovo di contratto con il Milan e conseguente prolungamento fino al 2031, Pavlovic è intervenuto sui canali del club

È arrivata l’ufficialità del rinnovo di Strahinja Pavlovic con il Milan. Il difensore serbo ha prolungato il proprio contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031, confermando così la volontà di proseguire a lungo la sua esperienza a Milano.

Contestualmente alla firma del nuovo accordo, Pavlovic ha parlato ai canali ufficiali del Milan, rivolgendosi direttamente ai tifosi e spiegando cosa rappresenti per lui continuare a indossare la maglia rossonera. Il centrale ha sottolineato la propria crescita personale e professionale e promesso massimo impegno per il futuro.

LA PROMESSA AI TIFOSI DEL MILAN – «Voglio dare il 100% sempre. Questa è la promessa che faccio ai nostri tifosi. Il Milan è uno dei più grandi club al mondo.»

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LA CRESCITA IN ROSSONERO – «Voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui come persona e calciatore e voglio crescere ancora. Sono innamorato dei nostri tifosi: riconoscono quando dai il 100%».

Il rinnovo fino al 2031 lega dunque ancora a lungo Pavlovic al Milan. Il difensore serbo ha ribadito il proprio legame con il club e con la tifoseria, ponendo il massimo impegno come promessa per gli anni che lo attendono in rossonero.