Adesso è ufficiale: Pavlovic rinnova con il Milan fino al 2031!

Adesso è ufficiale: Pavlovic rinnova con il Milan! I rossoneri blindano il difensore serbo fino al 2031 con l’opzione per un ulteriore prolungamento

Il Milan blinda Strahinja Pavlovic. Dopo la presenza a Casa Milan per la firma, è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo del difensore serbo, che ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2031, con un’opzione per un ulteriore prolungamento.

Una scelta che conferma la centralità del giocatore nei piani rossoneri. Rúben Amorim, infatti, lo ha schierato titolare in tutte le prime sette gare stagionali, senza mai sostituirlo.

Pavlovic, il comunicato del Milan

Il club ha ufficializzato il nuovo accordo attraverso una nota sui propri canali. Il Milan ha sottolineato la crescita del difensore dal suo arrivo nel luglio 2024, evidenziandone professionalità, carisma, leadership e senso di appartenenza.

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Nel comunicato vengono ricordati anche i numeri raccolti finora da Pavlovic: 80 presenze con il Milan, 75 delle quali da titolare, e 7 gol.

Il nuovo accordo rappresenta quindi un investimento sul futuro di uno dei punti fermi della squadra di Amorim, con il difensore serbo che continuerà a vestire la maglia rossonera per le prossime stagioni.