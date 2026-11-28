Il giornalista segnala l’interesse esplorativo dei rossoneri per l’attaccante francese classe 2002 del Nottingham Forest, già preso in prestito all’Eintracht Francoforte da Krosche

Il Milan amplia il raggio dei profili monitorati per l’attacco in vista della finestra di calciomercato di gennaio, con l’obiettivo di offrire a Ruben Amorim risorse ulteriori in termini di qualità, duttilità e rotazioni sul doppio fronte. Nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha aggiunto alla lista rossonera il nome di Arnaud Kalimuendo, attaccante francese classe 2002 attualmente in forza al Nottingham Forest e legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2030.

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L’indiscrezione di Matteo Moretto e il filo diretto con Markus Krösche

Nel rilanciare la traccia rossonera, Matteo Moretto ha evidenziato come Kalimuendo sia un calciatore che Markus Krösche conosce molto bene per averlo già avuto recentemente in prestito all’Eintracht Francoforte:

«C’è un altro nome di un altro attaccante che il Milan sta sondando. È un calciatore che Markus Krösche conosce molto bene perché lo ha avuto all’Eintracht Francoforte in prestito recentement. È il nome del francese Kalimuendo, attualmente al Nottingham. Il Forest lo aveva pagato molto per prenderlo dal Rennes, dove di fatto questo ragazzo di ventiquattro anni è esploso. Sta trovando un po’ più di difficoltà in Premier, non si è adattato benissimo. Kalimuendo ha il contratto in scadenza nel 2030 e posso dire che il Milan lo sta seguendo: è uno dei nomi per cui ci sono stati dei sondaggi. Ad oggi nulla di più».

Situazione al Nottingham Forest e prospettive per il Milan di Ruben Amorim

Dopo essersi messo in luce al Rennes ed essere approdato al Nottingham Forest a fronte di un investimento oneroso, il ventiquattrenne transalpino ha incontrato finora maggiori difficoltà nell’adattarsi alla Premier League e nel trovare continuità di impiego. Proprio questo scenario alimenta le prime esplorazioni del Milan, che ha avviato dei semplici sondaggi senza che al momento vi sia nulla di definito, in una fase in cui il club continua a valutare le opzioni migliori per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Ruben Amorim.