Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera lavora per blindare Alphadjo Cisse fino al 2031: restano da definire i bonus

Il Milan vuole blindare uno dei protagonisti assoluti di questa prima parte di stagione. L’esplosione di Alphadjo Cisse, già arrivato in doppia cifra tra campionato ed Europa League, ha convinto la dirigenza rossonera ad accelerare le operazioni per il prolungamento contrattuale. Come riportato da Calciomercato.com, le parti stanno lavorando intensamente per arrivare alla firma del nuovo accordo.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Calciomercato Milan, le cifre del nuovo contratto di Cisse

Il talento classe 2006 ha sottoscritto nel febbraio del 2026 un contratto della durata di quattro anni e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2030 e uno stipendio di circa 800mila euro a stagione.

Il rendimento espresso negli ultimi mesi ha però modificato sensibilmente le prospettive. Il Milan punta a prolungare l’accordo di un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2031, garantendo al giocatore un ingaggio di almeno 1,5 milioni di euro a stagione.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Calciomercato Milan, rinnovo di Cisse: restano da definire i bonus

Le interlocuzioni tra la società rossonera e l’entourage del calciatore procedono positivamente. Tra gli aspetti ancora da definire figurano soprattutto i bonus da inserire nel nuovo accordo.

La volontà del Milan è quella di riconoscere economicamente la crescita del giovane talento, diventato in pochi mesi una risorsa fondamentale nello scacchiere offensivo di Ruben Amorim.

Calciomercato Milan, Brighton e Arsenal avevano sondato Cisse

L’accelerazione sul rinnovo rappresenta anche una risposta alle sirene provenienti dalla Premier League. Brighton e Arsenal, infatti, avevano già contattato l’agente e l’agenzia britannica che cura gli interessi del calciatore.

Il Milan intende anticipare eventuali offensive della concorrenza, consolidando il proprio progetto attorno a uno dei talenti più interessanti della rosa. L’obiettivo è arrivare quanto prima al nero su bianco.