Niente Milan a zero per Bruno Fernandes! Il portoghese non è più in scadenza nel 2027 dopo l’attivazione della clausola di prolungamento dello United

Cambia lo scenario relativo al futuro di Bruno Fernandes e, di conseguenza, anche quello dei club che negli ultimi mesi hanno seguito con interesse il centrocampista portoghese. Secondo quanto riferito da The Athletic attraverso David Ornstein, il Manchester United avrebbe infatti deciso di attivare l’opzione di rinnovo automatico di un anno prevista nel contratto del proprio capitano.

La clausola poteva essere esercitata esclusivamente per volontà del club e la sua attivazione modifica quindi la scadenza dell’accordo. Bruno Fernandes sarà ora legato al Manchester United fino a giugno 2028, mentre in precedenza il contratto sarebbe scaduto nel 2027. Una scelta che cambia inevitabilmente il quadro per le società che stavano monitorando la situazione del portoghese in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Milan, cosa cambia per Bruno Fernandes

Tra i club che avevano manifestato interesse per Bruno Fernandes c’è anche il Milan, oltre alla Juventus. La possibilità di un trasferimento a parametro zero nell’estate 2027, che rappresentava uno degli scenari da tenere in considerazione, viene quindi meno dopo l’attivazione dell’opzione da parte del Manchester United.

La situazione non significa però che il centrocampista sia necessariamente destinato a rimanere a Old Trafford fino alla scadenza del nuovo contratto. L’opzione permette infatti al club inglese di tutelarsi anche nell’eventualità di una futura cessione. Il futuro del portoghese potrebbe quindi continuare a essere uno dei temi del prossimo mercato.

Milan, United ancora senza accordo per un rinnovo a lungo termine

A fornire un ulteriore aggiornamento è stato anche Fabrizio Romano, che ha confermato l’attivazione dell’opzione da parte del Manchester United attraverso i propri profili social. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, i colloqui per un nuovo contratto a lungo termine sarebbero invece fermi dallo scorso ottobre.

Il club inglese avrebbe quindi scelto di esercitare il prolungamento automatico di una stagione per proteggere il proprio investimento e mantenere maggiore margine di manovra in vista dell’estate 2027. Il passaggio non equivale dunque alla firma di un nuovo accordo pluriennale tra le parti.

Calciomercato Milan, Bruno Fernandes resta un nome da seguire

Il nuovo scenario rende quindi più complesso un eventuale assalto del Milan a Bruno Fernandes, ma non chiude definitivamente la porta a un trasferimento. Il centrocampista potrebbe infatti valutare il proprio futuro al termine della stagione, anche sulla base del progetto sportivo che gli verrà prospettato dal Manchester United e delle eventuali offerte provenienti da altri club.

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Lo stesso Fernandes aveva già fatto sapere che, in questa fase, non erano in corso trattative per un nuovo contratto a lungo termine. Ora la situazione è cambiata con l’attivazione dell’opzione fino al 2028, ma resta da capire se il portoghese deciderà di proseguire la propria esperienza in Inghilterra oppure se, durante la prossima estate, emergeranno le condizioni per una cessione.

Per il Milan, dunque, il nome di Bruno Fernandes resta da monitorare, ma lo scenario è profondamente diverso rispetto a quello di un possibile addio a parametro zero nel 2027. La partita sul futuro del capitano dello United rimane aperta e potrebbe diventare uno dei temi principali del prossimo mercato estivo.