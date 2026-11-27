Cisse è il vero centravanti del Milan, non per posizione, ma per numeri! Il classe 2006 sta cambiando la discussione in ottica calciomercato

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Milan una delle priorità resta chiara: trovare un nuovo centravanti capace di completare e rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza sta valutando diversi profili con l’obiettivo di consegnare allo staff tecnico un’opzione affidabile per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore profondità.

Al centro dell’attacco rossonero, infatti, Gonçalo Ramos ha bisogno di una vera alternativa. Il portoghese sostiene un carico di lavoro notevole tra campionato e impegni europei, e poter contare su un ricambio di ruolo permetterebbe di gestire meglio energie, rotazioni e soluzioni tattiche nelle partite più bloccate.

Eppure, mentre si ragiona sulle possibili mosse in entrata, la risposta più interessante arriva direttamente dall’interno della rosa. Bisogna infatti fare grande attenzione a ciò che sta costruendo Alphadjo Cisse, protagonista di una crescita costante e concreta sotto porta.

Pur non partendo stabilmente da prima punta, il giovane talento rossonero presenta numeri che parlano chiaro: dieci gol già messi a segno tra Serie A ed Europa League. Un bottino di assoluto rilievo per continuità e peso specifico, ottenuto attaccando gli spazi, leggendo con tempismo gli inserimenti e dimostrando freddezza negli ultimi sedici metri.

Il classe 2006 italiano rappresenta ormai un autentico valore aggiunto per il gruppo. La sua capacità di abbinare dinamismo, fisicità e senso del gol lo rende una risorsa preziosa in più zone del fronte offensivo, capace di incidere sia dal primo minuto sia a gara in corso.

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Proprio questi dati aprono però anche una suggestione tattica intrigante: avvicinarlo ancora di più alla porta potrebbe renderlo perfino più letale. Riducendo la distanza dall’area di rigore e mettendolo nelle condizioni di finalizzare con maggiore frequenza, il Milan potrebbe scoprire una soluzione interna capace di esaltare ulteriormente le sue qualità balistiche e il suo istinto da realizzatore.

Il club continuerà comunque a monitorare il mercato invernale per affiancare un rinforzo a Gonçalo Ramos e garantire equilibrio al reparto. Intanto, però, Cisse ha già mandato un segnale forte: il presente parla attraverso i suoi dieci centri, e il futuro potrebbe vederlo sempre più vicino al cuore dell’area avversaria.