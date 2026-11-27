Romano ha speso belle parole nei confronti di Omari Hutchinson, il giovane talento desidera restare al Milan anche in futuro!

La notte europea di Atene contro l’Olympiacos ha acceso i riflettori su Omari Hutchinson, protagonista assoluto della sfida con un gol e due assist. Un impatto pesante, che conferma il valore dell’operazione messa a segno dalla dirigenza rossonera e apre riflessioni interessanti anche in chiave futura.

A fare il punto sul rendimento e sulle prospettive dell’esterno inglese è stato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube, sottolineando l’intelligenza della scelta compiuta sul mercato: «Volevo parlare rapidamente, intrecciandomi col mercato, anche di Omari Hutchinson, perché tra le belle notizie per il Milan c’è anche il rendimento di questo ragazzo che non sarà un trascinatore in tutte le partite del Milan, ma averlo preso in prestito è stata un’operazione decisamente intelligente da parte del Milan. In alcuni momenti, l’inglese, come ad Atene, dimostra di poter dare una grande mano, il suo gol ha rimesso il Milan in partita».

Oltre all’aspetto tecnico, c’è poi una componente emotiva che spiega la determinazione con cui il giocatore sta affrontando questa esperienza. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato, indossare questi colori rappresentava un traguardo fortemente desiderato fin dall’inizio: «Su Hutchinson posso aggiungere una cosa: il sogno di Omari Hutchinson era vestire la maglia del Milan, è un club che lui ha sempre amato e, da quello che mi risulta, Omari Hutchinson spera veramente di riuscire a convincere Ruben Amorim e tutto il Milan di poter continuare in rossonero».

Il verdetto definitivo arriverà soltanto nei prossimi mesi, quando società e staff tecnico avranno raccolto elementi sufficienti per tirare le somme dell’intera annata: «Questo chiaramente lo dirà il tempo, lo dirà il campo, ci vorrà ancora un po’ prima di capire il futuro di Hutchinson. Chiaramente il Milan da parte sua non ha fretta, ha tutto il tempo per poter valutare, ma Omari sta dando l’anima. Omari tiene tantissimo al Milan e quindi vedremo come andrà la sua stagione, però intanto ha segnato un gol importante ed è un ragazzo che per il Milan sta dando davvero tanto e sta provando a mettersi in mostra nel miglior modo possibile».

La rete e i due passaggi decisivi firmati in Grecia rappresentano intanto un biglietto da visita prezioso: Hutchinson spinge forte sull’acceleratore con l’obiettivo di trasformare il sogno rossonero in una storia destinata a proseguire.