Camarda potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato estivo, la possibile partenza apre il capitolo dei sostituti, dove la dirigenza di Gerry Cardinale guarda in alto

In casa Milan il mercato invernale si intreccia con le scelte per l’attacco, a partire dal futuro di Francesco Camarda. Il giovane attaccante italiano non sarà disponibile per la partita di oggi a causa di un problema alla caviglia e sta attraversando un periodo nel complesso poco brillante. Con l’apertura della sessione di gennaio l’ipotesi più concreta è una cessione a titolo temporaneo: pur restando vivo l’interesse in Italia di Cagliari e Genoa, prende sempre più quota la pista estera, con diverse proposte in arrivo da altri campionati. L’obiettivo prioritario del club rossonero è mandarlo a giocare con maggiore continuità per favorirne la crescita.

La possibile partenza di Camarda apre il capitolo dei sostituti, dove la dirigenza di Gerry Cardinale guarda in alto. Il sogno resta Endrick, attualmente fermo per infortunio al Real Madrid, un’operazione su cui pesano anche i solidi rapporti tra RedBird e l’agenzia Roc Nation, che cura gli interessi del talento brasiliano. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa per la forte opposizione di Mourinho. Qualora la pista Endrick non dovesse concretizzarsi, il Milan tiene pronta un’alternativa concreta: il ventiseienne greco Fotis Ioannidis, in forza allo Sporting Lisbona dall’estate del 2025.

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Non solo il centravanti: l’attenzione rossonera si allarga anche alla trequarti, con gli occhi puntati sulla situazione di Bruno Fernandes al Manchester United. Il fantasista portoghese ha il contratto in scadenza e i dialoghi per il rinnovo risultano in fase di stallo, come confermato dallo stesso calciatore, uno scenario che rende il profilo particolarmente osservato in vista dei prossimi movimenti. Tra l’esigenza di garantire minuti a Camarda e la volontà di alzare il livello qualitativo della rosa, il Milan si prepara così a una sessione invernale ricca di manovre.