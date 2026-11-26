Cardinale pronto a mettere 70 milioni di euro per il calciomercato invernale del Milan, attenzione però anche al bilancio!

Il nuovo corso aggressivo del Milan entusiasma la piazza, finalmente spettatrice di un mercato ambizioso, ma solleva seri interrogativi sulla tenuta dei conti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo i 160 milioni di euro investiti in estate per assicurarsi profili di prima fascia come Ramos, Gila e Moreira, la dirigenza è pronta a stanziarne altri 70 a gennaio. A questo sforzo si aggiungono i ricchi rinnovi di Pulisic (salito da 3,5 a 5 milioni netti) e Pavlovic (da 1,7 a 3), oltre alla trattativa per Rabiot.

Il risultato immediato è un incremento del costo della rosa di circa 40 milioni già nella stagione attuale, con i modesti risparmi sugli ammortamenti interamente assorbiti dagli aumenti salariali. Un’accelerazione finanziaria che cade nel secondo anno consecutivo senza i ricavi della Champions League. Se lo scorso esercizio il passivo era stato contenuto a 23,7 milioni grazie a 86 milioni di plusvalenze, quest’anno mancherà un contributo significativo dalle cessioni, spingendo il bilancio 2026/27 verso un rosso stimato tra i 140 e i 150 milioni.

Si tratta di una netta inversione di rotta rispetto alla linea della sostenibilità tracciata da Elliott e mantenuta nei primi anni da RedBird. Gerry Cardinale sembra aver abbandonato la crescita graduale autofinanziata per tentare un all-in sportivo, puntando subito su big affermati per colmare il gap competitivo. Una scommessa ad alto rischio: nel calcio i costi sono certi, mentre i ricavi dipendono dai risultati sul campo, in una Serie A affollata di pretendenti per l’Europa che conta.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Sebbene RedBird abbia già iniettato 50 milioni per ripianare il patrimonio netto, le ricapitalizzazioni non bastano a evitare le sanzioni UEFA: senza un rapido ritorno ai ricavi europei e all’equilibrio economico nel triennio, il ritorno sotto un settlement agreement diventerà inevitabile. Resta inoltre l’incognita sulla capacità di raccogliere nuovi capitali attraverso i club deal tipici del fondo americano, mentre all’orizzonte si avvicina il 2029, scadenza del prestito frazionato con cui è stato rifinanziato il vendor loan di Elliott. I tifosi possono tornare a sognare, ma con un occhio fisso sui bilanci.