Inzaghi ripercorre a La Gazzetta dello Sport la doppietta decisiva nella finale del 2007 contro il Liverpool, l’emozione del ritorno a San Siro con il figlio Edoardo e l’augurio al Diavolo

Atene non è una città come le altre per il popolo milanista, e tantomeno per Filippo Inzaghi. È il luogo del riscatto, il teatro in cui si è consumata la rivincita sportiva più dolce della storia recente del club. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante rossonero ha riavvolto il nastro dei ricordi fino al 23 maggio 2007, soffermandosi sul legame indissolubile con i colori rossoneri e sul presente della squadra.

Olympiacos-Milan, puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

Il trionfo del 2007 e le notti insonni Ripensare alla capitale greca suscita ancora emozioni forti in chi ha firmato con una doppietta il 2-1 contro il Liverpool. «Ad Atene ho vissuto una delle notti più importanti della mia carriera, quindi è una città che associo a ricordi speciali e che per questo resterà sempre al mio cuore», ha confessato Inzaghi.

Chiamato a sintetizzare quella finale in tre istantanee, l’ex numero 9 parte dalla vigilia: «L’attesa della gara: sapevo quanto fosse importante quella finale e sentivo che poteva essere una serata speciale». Poi il momento clou sul terreno di gioco: «Il momento più forte è stato naturalmente il secondo gol. Un istante dopo ho capito che la coppa era davvero vicina». Infine, l’adrenalina del post-partita, talmente intensa da impedirgli di riposare: «Dopo quella finale non ho dormito per dieci giorni. Mi svegliavo nel cuore della notte pensando che quella vittoria con i miei gol fosse stata un sogno».

Berlino 2006 e Atene 2007: due gioie imparagonabili Quella Champions League arrivò a meno di un anno di distanza dal titolo mondiale conquistato con la Nazionale a Berlino, ma anche dopo la ferita aperta della finale persa ai rigori contro gli stessi Reds nel 2005. Un dualismo celebrato quest’anno dal club anche sulla seconda maglia con il motto «dopo Istanbul, c’è sempre Atene». Inzaghi, però, rifiuta di stilare una graduatoria tra i due successi: «Sono due ricordi diversi perché hanno impreziosito entrambi la mia vita calcistica. Il trionfo al Mondiale è il riconoscimento massimo per qualsiasi calciatore».

La coppa dalle grandi orecchie del 2007, tuttavia, porta con sé il sapore unico della seconda possibilità: «Atene ha avuto un significato particolare anche per la storia del Milan: arrivavamo da una delusione che avevo vissuto da fuori, ovvero dalla tribuna, e finalmente potevo essere in campo per contribuire alla vittoria. Il destino mi ha dato una seconda opportunità ed è andata come tutti sapete… Non farei però una classifica tra le due notti di gloria perché sono traguardi che porto con me in modo diverso».

L’abbraccio di San Siro e l’emozione da papà Nonostante siano passati molti anni dall’addio al calcio giocato e dalla parentesi sulla panchina rossonera nella stagione 2014-15, l’affetto dei sostenitori del Diavolo non accenna a diminuire. Lo si è visto chiaramente in occasione di Milan-Atalanta, quando San Siro lo ha accolto con cori e applausi scroscianti. «Tornare a San Siro e sentire quell’affetto è stato davvero molto emozionante per me, soprattutto perché è stata la prima volta per mio figlio Edoardo che adesso ha cinque anni», ha raccontato, sottolineando il dettaglio del piccolo presente allo stadio con la maglia rossonera. «Al Milan ho trascorso anni straordinari: il legame con i tifosi è nato dai gol, dalle vittorie, ma anche dall’impegno che ho sempre cercato di mettere. Sapere che tutto questo è rimasto nella storia è un regalo di inestimabile valore».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

L’augurio per la trasferta contro l’Olympiacos Il destino riporta ora il Milan proprio ad Atene, dove affronterà l’Olympiacos in una gara delicata, con l’obbligo di conquistare i tre punti per risalire una classifica europea che al momento vede i rossoneri fuori dalle prime ventiquattro. Inzaghi non ha dubbi sull’atteggiamento da adottare: «Auguro di affrontare la partita con personalità e di tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea. So quanto conti quella maglia e quanto i tifosi si aspettino da una sfida così. Spero che la squadra possa regalare loro una gioia e una vittoria».