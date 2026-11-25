Probabili formazioni Olympiakos Milan, il tecnico portoghese ha provato un nuovo assetto offensivo alla vigilia della sfida di Europa League
Prendono forma le scelte di Ruben Amorim in vista della delicata trasferta europea contro l’Olympiakos. Nonostante l’emergenza infortuni, l’allenatore del Milan sembra intenzionato a schierare una formazione a trazione offensiva, affidandosi a tre giocatori alle spalle del centravanti.
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Probabili formazioni Olympiakos Milan, le ultime prove di Amorim
Come riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, nelle prove della vigilia il tecnico portoghese ha schierato Diego Moreira, Omari Hutchinson e Christian Pulisic alle spalle di Gonçalo Ramos.
Sono dunque loro i favoriti per partire dal primo minuto nella sfida contro la formazione greca, con un assetto riconducibile al 4-2-3-1.
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Probabili formazioni Olympiakos Milan, le scelte a centrocampo
In mezzo al campo, complice l’assenza per infortunio di Luka Modric, spazio alla coppia composta da Ardon Jashari e Adrien Rabiot. Una grande occasione per il centrocampista svizzero, chiamato ad assumersi maggiori responsabilità nella costruzione della manovra rossonera.
Probabili formazioni Olympiakos Milan, Cissé e Musah verso la panchina
Destinati almeno inizialmente alla panchina, invece, Cissé e Yunus Musah. Entrambi rappresentano alternative preziose per Amorim, che dovrà gestire attentamente le risorse a disposizione nel corso dei novanta minuti. Le ultime indicazioni suggeriscono dunque un Milan intenzionato a puntare sulla qualità dei propri interpreti offensivi per rilanciare il cammino europeo.