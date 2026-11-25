Amorim presenta Olympiakos Milan ai microfoni di Sky Sport: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di Europa League

Alla vigilia dell’impegno europeo contro l’Olympiakos, Ruben Amorim ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport direttamente dallo stadio che ospiterà la sfida. L’allenatore del Milan ha sottolineato l’importanza della posta in palio, soffermandosi sull’atteggiamento che vuole vedere dai propri giocatori e facendo il punto sulle condizioni degli infortunati. Di seguito le sue dichiarazioni.

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LE SENSAZIONI DI GIOCARE IN UNA CITTÀ STORICA PER IL MILAN COME ATENE – «Non so. Penso che sia sempre la stessa emozione. A volte è difficile mettere la maglietta dell’allenamento e sentirsi l’allenatore del Milan. Provo sempre la stessa emozione e la stessa responsabilità: a San Siro è il luogo in cui sento di più il legame con i tifosi. Domani sarà speciale se vinceremo».

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L’IMPORTANZA DELLA SFIDA PER IL CAMMINO EUROPEO – «Penso sia chiaro, non solo per i risultati e per i punti che dobbiamo fare, ma anche per quello che voglio che la squadra percepisca. Dobbiamo esprimerci, al di là dell’ambiente e dell’avversario. Dobbiamo vincere la partita e dobbiamo fare tutto per farlo».

LA VOLONTÀ DI DARE CONTINUITÀ AI PRINCIPI ESPRESSI CONTRO IL FROSINONE – «È una partita diversa, con una storia diversa, ma voglio vedere gli stessi principi. Voglio che siamo competitivi. Col Ferencvaros non lo siamo stati, siamo stati un po’ molli. Essere competitivi in ogni aspetto è la prima cosa».

IL PESO DELL’ASPETTO MENTALE E DI QUELLO TATTICO – «Penso che sia tutto. Cominciamo con l’essere competitivi, possiamo trovare delle soluzioni. Quando siamo competitivi possiamo vincere ogni partita. Poi dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo vincere, ma anche giocare meglio».

LA SITUAZIONE DELL’INFERMERIA E IL RECUPERO DI TOMORI – «Bartesaghi ha avuto un problema e ho dovuto sostituirlo all’intervallo (contro il Frosinone, ndr) Camarda ha dolore alla caviglia. Si stava allenando bene ma ha sentito dolore. Ma penso sia un problema piccolo. Abbiamo comunque tanti giocatori. Tomori torna ed è importante per noi perché gioca nella posizione di Gila. Penso che alcuni giocatori sono pronti per tornare ma noi dobbiamo essere pronti per ogni partita e giocare sempre per vincere».