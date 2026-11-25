Trepy sfida il Milan. L’attaccante del Cagliari, premiato da USSI Sardegna 2026, ha rilasciato qualche dichiarazione anche in vista del prossimo match

Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Milan, in programma lunedì 30 novembre alla Domus, con Yael Trepy pronto a vivere un’altra tappa importante dopo il recente ritorno in campo. L’attaccante rossoblù ha parlato a margine della consegna dei Premi USSI Sardegna 2026, raccontando le sensazioni provate dopo il lungo periodo lontano dal terreno di gioco.

Le sue dichiarazioni sono state riportate dal sito ufficiale del Cagliari, con Trepy che ha ricordato quanto sia stato difficile affrontare i mesi di lontananza dal calcio e quanto sia stato importante ritrovare il campo nella sfida contro la Roma.

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Trepy sul rientro: «Ritrovare il prato verde è stato fondamentale»

IL RIENTRO IN CAMPO – «Non vedevo l’ora di tornare in campo e giocare nuovamente a calcio, dopo tanto tempo lontano dal terreno di gioco. Stare fuori è stato difficile, sentivo dentro di me un fuoco e ritrovare il prato verde, a Roma contro la Roma, è stato fondamentale. Ringrazio tutte le persone che mi sono rimaste vicine in questi mesi, dentro e fuori dal Cagliari Calcio, a partire dai tifosi. Il Presidente, il Mister, i Direttori e il mio entourage mi hanno aiutato tantissimo a rimanere focalizzato sull’obiettivo e sul lavoro con il gruppo».

LA SFIDA CONTRO IL MILAN – «Affrontiamo una squadra fortissima, tra le migliori del campionato. Si gioca gara dopo gara: si parte dallo 0-0 e prepareremo la partita al meglio per provare a vincere anche questa volta».

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IL MOMENTO DEL CAGLIARI – «Ci manca un po’ il gol, non saprei dire quale sia la ragione. Stiamo lavorando per segnare di più e concretizzare le occasioni. Vogliamo dire la nostra con le nostre qualità, come abbiamo sempre fatto. Undici punti di differenza sono tanti, ma contro Inter, Roma, Como e altre grandi squadre siamo stati all’altezza della situazione».

Le parole di Yael Trepy, riportate dal sito ufficiale del Cagliari, raccontano quindi un Cagliari consapevole della difficoltà dell’impegno ma deciso a giocarsi le proprie carte. Contro il Milan, la squadra di Fabio Pisacane partirà ancora una volta dallo 0-0 e proverà a mettere in campo le qualità mostrate anche contro le altre grandi del campionato.