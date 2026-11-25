Conferenza stampa Jashari pre Olympiakos Milan: il centrocampista presenta la sfida di domani in Europa League contro la formazione greca. Le sue dichiarazioni

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani alle 18:45 in Europa League contro l’Olympiakos. Le sue dichiarazioni raccolte da Milannews24:

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INCONTRARE FREULER – «Avrò un’extra motivazione. Abbiamo parlato di questa partita mentre eravamo in Nazionale. Non vede l’ora di giocare contro di noi ed anche io non vedo l’ora di giocare contro di lui. Sarà una grande partita. Non vedo l’ora di incontrarlo e di batterlo».

A CHE PUNTO E’ ORA – «Buona domanda. So che posso fare molto meglio. Penso che adesso la gara contro il Frosinone è stata una buona partita per me, ma non è il livello che voglio mostrare. Ma sto lavorando ogni giorno per essere la versione migliore di se, così che club, allenatore e tifosi possano vedere cosa sono in grado fare».

SU COSA STA LAVORANDO – «Nel passato, dove ho già giocato, avevo un ruolo centrale in squadra, o nell’undici iniziale. Quindi giocavo sempre. Penso che con il Milan devo imparare ad essere pronto anche se non gioco sempre, ed è una cosa che non ho sviluppato in passato. Spero che in un momento spero di essere così decisivo anche nel Milan».

STESSO LIVELLO DEL BRUGGE – «Mi piace anche essere quel tipo di giocatore che può aiutare la squadra anche con la mia personalità in campo. Se confrontiamo, per esempio, ora le competizioni, per noi come squadra e anche per ogni giocatore come me, è importante vincere le partite e finora l’abbiamo fatto molto bene in Serie A. Ora è una competizione diversa che iniziamo, questa è la verità. E domani è una grande, grande opportunità, ma anche, diciamo, c’è una sorta di pressione per tutti noi. E penso che la partita contro il Frosinone sia la Serie A, è una competizione diversa, ma comunque per tutti i giocatori, ha portato buon umore, una buona atmosfera e domani dobbiamo essere pronti a a competere e a vincere la partita».