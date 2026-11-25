Camarda verso il prestito. Moretto svela la nuova direzione: tra le ipotesi salgono le quotazioni di un club estero per l’attaccante classe 2008

Il futuro di Francesco Camarda sembra ormai indirizzato verso una nuova esperienza lontano dal Milan. La società rossonera avrebbe infatti già deciso di lasciar partire il giovane attaccante in prestito durante il mercato di gennaio, con l’obiettivo di permettergli di trovare maggiore continuità e soprattutto un minutaggio più elevato.

A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto con un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha spiegato che la decisione del Milan sarebbe già stata presa: la volontà del club è quella di consentire a Camarda di affrontare un’esperienza differente e giocare con maggiore regolarità nella seconda parte della stagione.

Calciomercato Milan, Cagliari e Genoa si allontanano

Nelle ultime settimane erano emerse con insistenza le candidature di Cagliari e Genoa, entrambe interessate alla possibilità di accogliere Camarda in prestito. Moretto ha però ridimensionato entrambe le piste, spiegando che i contatti preliminari non avrebbero prodotto sviluppi concreti.

In particolare, il Cagliari si sarebbe informato sulle condizioni dell’operazione, ma senza andare oltre questa prima fase esplorativa. Secondo quanto riferito da Moretto, dunque, sia la soluzione rossoblù sia quella del Genoa sarebbero oggi difficili da concretizzare. La porta verso il calcio italiano non sarebbe comunque completamente chiusa, ma al momento non rappresenterebbe la direzione principale.

Milan, Camarda può ripartire dall’estero

Il vero scenario da seguire per Camarda sarebbe invece quello internazionale. Moretto ha infatti indicato nelle società straniere la pista maggiormente concreta per il futuro del giovane attaccante, soprattutto considerando la necessità di trovare un club disposto a garantirgli spazio e continuità.

L’obiettivo del Milan sarebbe quello di individuare una squadra nella quale il classe rossonero possa essere realmente protagonista. La scelta potrebbe quindi ricadere su un campionato e su una società particolarmente attenti alla valorizzazione dei giovani, elementi considerati fondamentali per permettere a Camarda di proseguire il proprio percorso di crescita.

Calciomercato Milan, la priorità è far giocare Camarda

La decisione di mandare Camarda in prestito nasce dunque dalla volontà di favorire la sua crescita attraverso il campo. Il Milan non avrebbe intenzione di interrompere il percorso del giovane attaccante, ma di permettergli di vivere un’esperienza nella quale possa accumulare minuti e responsabilità maggiori rispetto a quelli disponibili attualmente in rossonero.

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Secondo Moretto, questa sarebbe ormai la linea scelta dalla società: mantenere aperta una possibilità in Italia, ma guardare soprattutto all’estero. I prossimi giorni serviranno quindi a individuare il campionato e il club più adatti alle esigenze del giocatore.

Milan, Camarda: l’estero è la pista da seguire

Il quadro delineato da Matteo Moretto è quindi piuttosto chiaro: Camarda dovrebbe lasciare il Milan in prestito a gennaio, ma la destinazione appare ancora da definire. Cagliari e Genoa, nonostante i contatti preliminari, sembrano aver perso terreno, mentre le piste estere stanno guadagnando importanza.

La scelta finale sarà legata soprattutto alla possibilità di garantire al giovane attaccante continuità, fiducia e spazio. Per il Milan, l’obiettivo sarà trovare la soluzione più funzionale alla crescita di Camarda, senza perdere di vista il suo ritorno in rossonero al termine dell’esperienza in prestito.