Allegri intervistato da Sky Sport ha detto la sua su calciatori del calibro di Kevin De Bruyne e Luka Modric!

Nel calcio moderno, spesso schiacciato su ritmi frenetici, transizioni rapide e schemi codificati al millimetro, c’è ancora chi guarda con ammirazione alla purezza del gesto tecnico e all’intelligenza tattica fuori dagli schemi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha acceso i riflettori su quei profili capaci di elevare il livello dello spettacolo, offrendo una riflessione che va oltre il semplice risultato domenicale.

«Giocatori come De Bruyne, Modric… sono straordinari, è un piacere vederli giocare per le persone che amano giocatori di calcio che giocano un calcio diverso dagli altri», ha dichiarato l’allenatore, sintetizzando in poche parole il fascino esercitato dai grandi interpreti del centrocampo. Non è un caso che i nomi citati appartengano a una categoria ristretta: calciatori in grado di leggere la giocata prima che si compia, cambiare ritmo con una verticalizzazione illuminante e dettare i tempi della partita con naturalezza disarmante.

Per Allegri, il valore di questi campioni non si misura soltanto nell’efficacia all’interno del sistema di squadra, ma anche nella dimensione estetica e culturale di questo sport. Chi ama il calcio autentico riconosce subito la differenza tra un passaggio eseguito per dovere e una traiettoria pensata per incidere, tra la corsa a vuoto e la pausa ragionata che manda fuori tempo l’avversario.

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In un’epoca in cui l’omologazione sembra spesso prevalere sull’estro individuale, le parole del tecnico suonano come un invito a custodire e apprezzare la qualità pura: un patrimonio raro che rende ogni partita imprevedibile e meritevole di essere vissuta fino all’ultimo minuto.