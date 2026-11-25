Infortunio Bartesaghi, nuova tegola per il Milan alla vigilia della trasferta di Europa League in Grecia: il motivo della mancata convocazione

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Milan. Ruben Amorim deve fare i conti con un’altra defezione in vista del prossimo impegno europeo dei rossoneri. A fermarsi questa volta è Davide Bartesaghi, che non prenderà parte alla trasferta in Grecia.

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Infortunio Bartesaghi, il motivo dello stop

Come appreso dalla redazione di MilanNews24, il giovane difensore rossonero non è stato convocato per la sfida di Europa League a causa di una peritendinite alla gamba destra. Un problema fisico che costringe il classe 2005 a fermarsi e complica ulteriormente i piani dell’allenatore portoghese.

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Infortunio Bartesaghi, salgono a nove gli indisponibili

Con il forfait del giovane terzino sale a nove il numero degli infortunati in casa rossonera. Una situazione particolarmente delicata per Amorim, chiamato a gestire le energie dei giocatori a disposizione in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati.

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Infortunio Bartesaghi, attesa per i tempi di recupero

Resta ora da capire quanto tempo sarà necessario per rivedere il difensore a disposizione dello staff tecnico. Al momento non sono stati comunicati tempi di recupero precisi. Le condizioni del calciatore saranno dunque da monitorare anche in vista dei prossimi appuntamenti di campionato.