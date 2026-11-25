Ramos a segno in Milan Frosinone, dell’attaccante portoghese ha parlato Andrea Marinozzi sul suo canale YouTube

Il ritorno al gol di Gonçalo Ramos nella sfida di domenica contro il Frosinone offre lo spunto per analizzare l’impatto reale del centravanti portoghese nello scacchiere del Milan, al di là delle semplici statistiche.

A soffermarsi sul rendimento dell’attaccante rossonero è stato Andrea Marinozzi, che in un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha invitato a osservare con attenzione l’origine della rete segnata nell’ultimo turno di campionato: «Vi invito ad andare a guardare il gol di Gonçalo Ramos non nella finalizzazione, ma come nasce il gol dell’attaccante del Milan. Nasce da una palla recuperata: recuperata da chi? Da lui. Lui va a pressare, lui recupera il pallone, lui arriva in area di rigore, lui fa gol. Una scena già vista. Molti dicevano “difende troppo, corre troppo, non arriva in area di rigore”. Non è così: lui difende, lui corre, ma lui in area c’è, e quando la palla arriva fa gol. È un attaccante completo, aiuta tantissimo la squadra».

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L’analisi di Marinozzi si allarga poi al lavoro e alla chiarezza espositiva di Rúben Amorim, capace di inquadrare con lucidità i motivi per cui finora i numeri realizzativi della punta non hanno rispecchiato pienamente le aspettative iniziali: «È molto difficile parlare del Milan perché fa già tutto Amorim. A proposito di comunicazione, io adoro la comunicazione di Rúben Amorim: spero tanto che possa arrivare nel giro di pochi mesi a parlare anche in italiano per essere ancora più diretto. Mi piace tantissimo perché spiega tutto nel dettaglio, non fa giri di parole, non tratta argomenti lontani dal pallone, parla di calcio. E quando gli si chiede di Gonçalo Ramos spiega il perché del suo rendimento: il Milan arriva poco nell’ultimo terzo di campo, cioè arriva pochissimo in area di rigore, non riesce nel suo sviluppo lento e ragionato ad essere presente nell’ultimo terzo di campo con continuità. E così Gonçalo Ramos non può rimanere lì, non può essere servito, non riescono a servirlo con continuità, e quindi i suoi numeri sono diversi rispetto a quello che potevamo immaginare. Ma lasciamo da parte i numeri, guardiamo la partita: un attaccante con una squadra così poco presente in area di rigore e nell’ultimo terzo di campo, sarebbe potuto essere inutile in campo. Gonçalo Ramos non è invece mai stato inutile in campo, e questa è la cosa da sottolineare. Poi il Milan migliorerà e miglioreranno anche i suoi numeri».