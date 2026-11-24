Calciomercato Milan, Mateo Kovacic potrebbe diventare una concreta opportunità per i rossoneri: Luka Modric sponsor dell’operazione
Il calciomercato Milan potrebbe presto arricchirsi di un nome particolarmente interessante per il centrocampo. Si tratta di Mateo Kovacic, centrocampista croato del Manchester City che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe maturato una decisione importante riguardo al proprio futuro. Un’occasione che potrebbe ingolosire la dirigenza rossonera.
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Calciomercato Milan, Kovacic ha deciso di non rinnovare con il City
Come riportato da Marco Ramiccia sul proprio profilo X, Kovacic avrebbe deciso di non prolungare il contratto con il Manchester City, attualmente in scadenza nel giugno 2027.
Una situazione contrattuale che potrebbe trasformare il centrocampista croato in una concreta opportunità di mercato per il Milan, soprattutto in vista della prossima stagione, quando potrebbe liberarsi a parametro zero.
Calciomercato Milan, Modric sponsor dell’operazione Kovacic
A giocare un ruolo importante nell’eventuale operazione potrebbe essere Luka Modric. Il centrocampista rossonero, legatissimo al connazionale, rappresenterebbe infatti uno sponsor d’eccezione per il suo possibile approdo a Milano.
Secondo quanto riferito da Ramiccia, che sostiene di aver ricevuto conferme dirette, i due avrebbero parlato del Milan anche durante l’ultimo ritiro della nazionale croata.
Calciomercato Milan, occasione di esperienza e qualità per il centrocampo
L’eventuale arrivo di Kovacic permetterebbe al Milan di aggiungere esperienza internazionale, qualità tecnica e capacità di gestione del pallone al proprio centrocampo.
Al momento non emergono indicazioni concrete sull’avvio di una trattativa tra le parti, ma la situazione contrattuale del giocatore e il rapporto privilegiato con Modric rappresentano due elementi da tenere in considerazione. Una pista da monitorare con attenzione nei prossimi mesi.