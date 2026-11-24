Rabiot è al centro del progetto di Ruben Amorim: Gerry Cardinale spinge per blindarlo fino al 2030 con opzione, premiandone il rendimento dopo l’arrivo dal Marsiglia nel 2025

Il Milan vuole stringere i tempi per blindare Adrien Rabiot e mettere in cassaforte il rinnovo contrattuale prima di Natale. A segno o decisivo con un passaggio vincente da sette gare consecutive, il centrocampista francese si è imposto come uno dei perni insostituibili della squadra di Ruben Amorim, spingendo Via Aldo Rossi ad accelerare per estendere un accordo attualmente in scadenza nel 2028.

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Le parole di Gerry Cardinale e il piano per il prolungamento

Tra i principali sostenitori dell’operazione c’è Gerry Cardinale, che alla vigilia dell’ultima sfida di campionato ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per il giocatore e l’auspicio di chiudere in tempi brevi:

«Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan. Potrà essere un regalo di Natale per i tifosi? Assolutamente, e lo sarà anche per me».

Come sottolinea stamattina La Gazzetta dello Sport, l’idea del club rossonero è prolungare l’intesa dal 2028 fino al 2030 con opzione annuale, accompagnando il francese dai 31 anni attuali verso la piena maturità calcistica tra i 33 e i 34 anni. Alla luce del peso specifico acquisito in campo e dell’età, il nuovo contratto prevederebbe anche un adeguamento economico rispetto all’attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.

Dal colpo da 7 milioni nel 2025 alla centralità nel Milan

Il percorso di Rabiot in rossonero ha già assunto i contorni di un’operazione di mercato particolarmente vantaggiosa: nell’estate del 2025 il Milan lo ha prelevato dall’Olympique Marsiglia per 7 milioni di euro, dopo che il centrocampista era finito fuori rosa in seguito a una rissa in allenamento con Rowe (oggi all’Atalanta, dopo il passaggio al Bologna). Un innesto che, a distanza di oltre un anno, si è rivelato determinante per equilibrio, qualità e contributo offensivo.