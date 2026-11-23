L’attaccante messicano è finito indietro nelle gerarchie del tecnico italiano dietro André Silva e Samu: a breve incontro con Rafaela Pimenta per valutare un nuovo prestito a gennaio

L’avventura di Santiago Gimenez al Porto rischia di subire una svolta già nella sessione di calciomercato di gennaio. Approdato in Portogallo lo scorso 31 agosto con la formula del prestito annuale dal Milan, il centravanti messicano sta faticando a trovare spazio con continuità alle dipendenze di Francesco Farioli, ritrovandosi di fatto come terza scelta per il reparto offensivo dei Dragoes.

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Gerarchie al Porto e numeri dell’avvio di stagione

Nei piani iniziali del club lusitano, Gimenez avrebbe dovuto sopperire all’assenza iniziale di Samu dopo il grave infortunio patito nella scorsa stagione. Tuttavia, il recupero più rapido del previsto dell’attaccante spagnolo e la continuità d’impiego garantita da Farioli all’ex rossonero André Silva — alternato proprio con Samu — hanno ridotto drasticamente le chances del Bebote.

Finora l’ex Feyenoord ha collezionato appena 4 presenze nel campionato portoghese con 1 gol (su rigore contro il Casa Pia il 12 settembre), 1 apparizione in Coppa di Lega con 1 rete decisiva (anch’essa dal dischetto contro l’Academico Viseu il 28 ottobre), 1 presenza nella Taça de Portugal e 3 gettoni in Champions League impreziositi da 1 assist nel 3-0 sul Napoli. Un bottino limitato, su cui hanno pesato anche una forma atletica ancora non al top e qualche frizione legata ai viaggi oltreoceano con la nazionale del Messico, dopo l’annata complicata vissuta in rossonero chiusa a secco di gol in Serie A.

Il confronto con Rafaela Pimenta e gli scenari per gennaio

A stretto giro, l’area mercato si siederà a un tavolo con Rafaela Pimenta, agente del calciatore, per analizzare la situazione e individuare la soluzione migliore per rilanciarne il percorso. Non è esclusa l’interruzione anticipata del prestito a gennaio: un eventuale rientro a Milanello, però, non significherebbe una permanenza nella rosa di Ruben Amorim, visto che Gimenez non rientra nei suoi piani e l’obiettivo resterebbe quello di trovargli una nuova destinazione con maggiori garanzie d’impiego.

Resta sullo sfondo l’impianto economico dell’operazione estiva con il Porto, che prevedeva un diritto di riscatto — potenzialmente trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate a qualificazione in Champions League, gol e presenze — fissato intorno ai 18 milioni di euro più 2 di bonus.