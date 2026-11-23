I rossoneri hanno già realizzato sette reti nel primo quarto d’ora di gara nei top cinque tornei d’Europa in corso, condividendo il primato assoluto con Barcellona e Chelsea

Il Milan guida una speciale classifica statistica a livello continentale che fotografa la capacità della squadra di indirizzare fin da subito le proprie partite. Secondo quanto riportato da Opta, nessuna formazione ha segnato più reti rispetto ai rossoneri nei primi 15 minuti di gioco nei cinque maggiori campionati europei attualmente in corso.

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Il dato Opta: sette reti come Barcellona e Chelsea

Con sette gol realizzati nel primo quarto d’ora di gara, il Milan condivide la vetta assoluta nei top cinque campionati d’Europa in compagnia soltanto di Barcellona e Chelsea. Un primato che testimonia l’approccio aggressivo e la qualità delle partenze della formazione guidata da Ruben Amorim, capace di colpire a freddo gli avversari — come confermato anche dal vantaggio lampo trovato al 4′ nella recente sfida contro il Frosinone — e di trasformare l’avvio di gara in un autentico punto di forza strutturale della stagione.

Impatto tattico e mentalità: perché il primo quarto d’ora fa la differenza

Riuscire a sbloccare così frequentemente il punteggio nei primi quindici minuti consente al Milan di gestire i ritmi con maggiore lucidità e di costringere le squadre avversarie ad alzare il baricentro, aprendo quegli spazi in transizione in cui i rossoneri sanno esaltarsi. Un indicatore statistico di primo piano anche in vista dei prossimi impegni, a partire dalla delicata sfida europea contro l’Olympiacos.