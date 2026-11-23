Finalmente Jashari! Primo gol con il Milan e prestazione da ricordare contro il Frosinone nella vittoria per 5-1 dei rossoneri di Amorim

Il Milan ha finalmente visto la miglior versione di Ardon Jashari. Nel 5-1 travolgente inflitto dalla squadra di Ruben Amorim al Frosinone, il centrocampista svizzero ha trovato la sua prima gioia personale in rossonero nei 45 minuti finali, sbloccando la contesa nella ripresa dopo che la prima frazione si era chiusa sul punteggio di 2-1.

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Subentrato all’intervallo a Davide Bartesaghi per consentire ad Amorim di ridisegnare la squadra con un 3-5-2 -spostando Yunus Musah sulla corsia mancina -, l’elvetico si è sbloccato con un gran diagonale mancino spedito sotto la traversa su assist di Adrien Rabiot, trovando quella rete solo sfiorata nelle ultime uscite contro il Venezia.

I numeri della ripresa: pulizia di palleggio ed efficacia

La partita del numero 30 rossonero va ben oltre la sola marcatura, arrivata nell’unica conclusione tentata nell’arco della sua gara (valutata con un indice di 0.10 Expected Goals). Jashari si è preso le chiavi della mediana gestendo il pallone con una precisione chirurgica: 28 passaggi completati su tentati con un impressionante 96% di accuratezza, a fronte di 34 tocchi totali e sole 2 palle perse nei 45 minuti sul terreno di gioco.

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Sostanza anche in fase di non possesso

Oltre alla qualità nel palleggio e all’inserimento in zona gol, lo svizzero ha offerto un contributo prezioso e concreto in fase di ripiegamento difensivo. A referto figurano infatti 1 contrasto vinto, 4 palloni recuperati nella propria metà campo e 1 duello a terra conquistato sui 4 ingaggiati.

Una frazione di gioco da incorniciare che regala ad Amorim un’alternativa di assoluto livello in mezzo al campo, proprio nel momento in cui il Milan è chiamato a spingere sull’acceleratore tra campionato ed Europa.