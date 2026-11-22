Pagelle Milan Frosinone, i voti e i giudizi dei protagonisti rossoneri dopo il netto successo di San Siro: Rabiot migliore in campo, ottime risposte da Jashari

Il Milan domina a San Siro e supera il Frosinone con un netto 5-1, conquistando tre punti preziosi al termine di una prestazione convincente. I rossoneri di Ruben Amorim mettono in mostra qualità, intensità e grande efficacia nelle ripartenze, trascinati da uno straordinario Adrien Rabiot, migliore in campo con un 7.5. Brillano anche Luka Modric e Ardon Jashari, entrambi premiati con un 7, mentre Davide Bartesaghi rappresenta l’unica insufficienza. Ecco tutti i voti e i giudizi della sfida.

Maignan 6.5 – Deve mettersi subito al lavoro su una conclusione di Masini sporcata da Diawara, riuscendo a deviare il pallone in calcio d’angolo. Si fa trovare preparato anche quando Kvernadze prova a sorprenderlo. Trasmette sicurezza al reparto con interventi puntuali.

Gila 6 – L’inizio non è dei più semplici, soprattutto quando Kvernadze accelera e lo costringe a rincorrere. Con il trascorrere dei minuti trova maggiore equilibrio e cresce nella gestione degli avversari. Nella ripresa si distingue per una chiusura importante su Tchato e un altro intervento provvidenziale nelle battute conclusive.

De Winter 6 – Qualche incertezza di troppo nella gestione delle situazioni difensive. Sul gol di Masini perde il riferimento dell’avversario e non riesce a intervenire efficacemente. Anche dopo l’intervallo concede qualche spazio negli scontri individuali, permettendo agli ospiti di rendersi pericolosi.

Diawara 6.5 – Offre maggiore affidabilità rispetto al compagno di reparto, scegliendo quasi sempre la soluzione più opportuna. Non cerca interventi spettacolari, ma privilegia concretezza e attenzione. Una prestazione ordinata, nella quale riesce a limitare gli errori e a garantire equilibrio alla retroguardia. Dal 71′ Pavlovic 6 – Entra con la partita ormai indirizzata e sfrutta l’occasione per ritrovare confidenza con il campo.

Bartesaghi 5.5 – Una serata complicata, conclusa anticipatamente per scelta dell’allenatore. Fatica a contenere le iniziative sulla propria corsia e non sempre interpreta correttamente le situazioni offensive. Riesce comunque a confezionare un buon pallone per Ramos, che non concretizza. Troppo poco per raggiungere la sufficienza.

Musah 6.5 – Si adatta alle esigenze tattiche della squadra dimostrando disponibilità e intelligenza nelle letture. Emblematica la diagonale difensiva al 50′, quando anticipa una situazione potenzialmente pericolosissima per il Milan. Pur agendo in una posizione non abituale, riesce a garantire intensità, copertura e applicazione. Dal 71′ Estupinan 6 – Gestisce senza particolari difficoltà i minuti a disposizione, mantenendo ordine sulla fascia.

Rabiot 7.5 – Una prestazione di grande sostanza, arricchita da giocate determinanti. Il suo inserimento alle spalle della difesa provoca l’autorete che sblocca il risultato. Poco dopo serve a Ramos il pallone del raddoppio, mentre nella ripresa confeziona anche l’assist per Jashari. La sua presenza si avverte in entrambe le fasi: accompagna costantemente l’azione e contribuisce al recupero del possesso. Il migliore dei rossoneri.

Modric 7 – La qualità delle sue intuizioni fa la differenza soprattutto nella costruzione delle occasioni. Il lancio che permette a Rabiot di attaccare la profondità nell’azione dell’1-0 è un esempio della sua straordinaria visione di gioco. Amministra il possesso con lucidità, alternando accelerazioni improvvise a momenti nei quali rallenta il ritmo per favorire il posizionamento dei compagni. Una regia di altissimo livello.

Jashari 7 – Entra all’intervallo e lascia immediatamente il segno. Bastano pochi minuti per trovare la prima rete ufficiale con la maglia rossonera, grazie a una conclusione precisa e potente che non concede possibilità a Palmisani. L’impatto sulla partita è eccellente e conferma le sue qualità tecniche. Il gol rappresenta il momento più importante della sua prestazione.

Moreira 6.5 – La velocità costituisce la sua arma principale, specialmente quando il Milan riesce a recuperare il pallone e ripartire negli spazi lasciati dagli avversari. Mette frequentemente in difficoltà la retroguardia ciociara con le sue progressioni e partecipa direttamente al quarto gol servendo Cisse. Non tutte le scelte sono perfette, ma il suo contributo offensivo rimane prezioso.

Pulisic 6.5 – Si rende utile anche lontano dalla porta, abbassandosi per offrire soluzioni ai compagni e favorendo gli inserimenti degli altri attaccanti. Lavora con generosità nel recupero del pallone e contribuisce ad avviare l’azione del 4-1. Nel secondo tempo trova anche la soddisfazione personale, firmando il quinto gol dopo una lunga progressione individuale. Dall’81’ Hutchinson SV – Troppo pochi minuti per esprimere una valutazione significativa.

Gonçalo Ramos 6.5 – Torna a segnare dopo oltre un mese e lo fa sfruttando perfettamente il suggerimento di Rabiot, finalizzando una ripartenza costruita con grande rapidità. Si muove bene all’interno dell’area e offre riferimenti ai compagni, anche se spreca una buona opportunità nata da un servizio di Bartesaghi. Esce accompagnato dagli applausi del pubblico. Dal 51′ Cisse 6.5 – Impiega pochissimo a lasciare il proprio marchio sulla partita. Attacca correttamente lo spazio sull’invito di Moreira e supera Palmisani con una conclusione precisa. La rete viene confermata dopo il controllo del VAR.

Allenatore

Amorim 7 – Il Milan torna dalla pausa per le nazionali mostrando idee chiare e un’organizzazione offensiva convincente. La squadra interpreta con efficacia le transizioni, sfruttando soprattutto gli spazi concessi dal Frosinone e la capacità dei propri giocatori di attaccare in velocità. Le indicazioni migliori arrivano dai protagonisti del centrocampo e dalla concretezza del reparto avanzato, mentre alcune disattenzioni difensive evidenziano aspetti ancora da perfezionare. Nel complesso, una prestazione che testimonia i progressi nell’assimilazione dei suoi principi di gioco.