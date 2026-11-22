La formazione di mister Navarro supera nettamente la Tritium al Chinetti di Solbiate Arno nella tredicesima giornata del girone B e sale a 26 punti

Il Milan Futuro riparte nel migliore dei modi dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Al centro sportivo Felice Chinetti di Solbiate Arno, nella tredicesima giornata del girone B di Serie D, la squadra allenata da mister Navarro ha battuto per 3-0 la Tritium, confermando solidità e incisività offensiva fin dal rientro in campo.

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Asanji trascinatore con una doppietta, a segno anche Ossola

A indirizzare e chiudere la sfida in favore dei giovani rossoneri è stato soprattutto Levis Asanji, autore di una doppietta che ha esaltato la prova collettiva del Milan Futuro. Nel mezzo dei due centri di Asanji, ha trovato spazio anche la rete di Lorenzo Ossola, firmando il momentaneo 2-0 che ha messo in discesa il pomeriggio di Solbiate Arno.

Classifica a 26 punti e recupero in casa dell’AC Leon

Grazie a questo 3-0, il Milan Futuro sale a quota 26 punti in classifica, portandosi a soli tre lunghezze dalla vetta del girone B. Un margine ancora più incoraggiante se si considera che la squadra di Navarro ha una partita in meno: resta infatti da disputare, in data ancora da destinarsi, il recupero della gara saltata durante la pausa per le Nazionali sul campo dell’AC Leon.