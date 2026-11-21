Calciomercato Milan, i rossoneri seguono Ermedin Demirovic dello Stoccarda: analizziamo caratteristiche tecniche, punti di forza e possibili limiti dell’attaccante bosniaco

Il Milan continua a valutare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo durante il mercato di gennaio. Tra i nomi presenti sul taccuino della dirigenza rossonera è emerso quello di Ermedin Demirovic, centravanti bosniaco classe 1998 attualmente in forza allo Stoccarda. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante sarebbe particolarmente apprezzato da Markus Krösche, che lo considera una possibile alternativa alle piste Endrick e Nicolò Tresoldi. Ma quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi di un suo eventuale trasferimento a Milano?

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Calciomercato Milan, chi è Demirovic: caratteristiche tecniche e ruolo

Demirovic è un attaccante di 28 anni, alto circa 185 centimetri, dotato di una buona struttura fisica e di una notevole capacità di muoversi all’interno dell’area di rigore.

Il bosniaco può giocare da centravanti unico, ma anche in coppia con un’altra punta. La sua principale caratteristica è la capacità di abbinare il lavoro spalle alla porta agli attacchi in profondità, rendendosi utile sia nella finalizzazione che nella costruzione offensiva.

Non è un attaccante che aspetta esclusivamente il pallone negli ultimi metri: partecipa alla manovra, cerca il dialogo con i compagni e lavora per creare spazi.

Un profilo che potrebbe offrire a Ruben Amorim una soluzione tattica differente, soprattutto nelle partite in cui il Milan fatica a trovare riferimenti avanzati.

Calciomercato Milan, i pro di Demirovic: esperienza, gol e spirito di sacrificio

Il primo aspetto favorevole riguarda certamente l’esperienza. Demirovic conosce molto bene la Bundesliga, avendo vestito le maglie di Friburgo, Augsburg e Stoccarda.

Anche i numeri stagionali sono interessanti: nelle prime nove presenze in Bundesliga 2026/2027 ha realizzato 5 gol, ai quali si aggiungono quattro reti in Champions League.

Un altro punto di forza è la disponibilità al sacrificio. Il bosniaco non rinuncia al duello fisico, pressa i difensori avversari e cerca di rendersi utile anche quando non riesce a trovare la via della rete.

La sua duttilità rappresenterebbe inoltre un vantaggio per Amorim, che potrebbe utilizzarlo sia come riferimento centrale sia in un attacco composto da due giocatori.

Calciomercato Milan, i contro di Demirovic: età, investimento e adattamento alla Serie A

Non mancano, naturalmente, gli aspetti da valutare.

Il primo riguarda l’età. A 28 anni, Demirovic è un calciatore nel pieno della maturità agonistica, ma non rappresenterebbe un investimento di prospettiva paragonabile a quello su Endrick o Tresoldi.

Un altro elemento riguarda le caratteristiche tecniche. Il bosniaco è efficace nei movimenti senza pallone e nella finalizzazione, ma non è un attaccante particolarmente creativo nell’uno contro uno. Se il Milan cercasse un giocatore capace di inventare occasioni individualmente, potrebbe avere bisogno di un profilo differente.

Bisognerebbe poi considerare l’adattamento alla Serie A, campionato nel quale gli spazi possono essere più ridotti rispetto a quelli abitualmente incontrati in Germania.

Infine, resta la questione economica. Il contratto con lo Stoccarda scade nel 2028 e, nonostante le indiscrezioni su un possibile mancato rinnovo, la valutazione è di 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Demirovic può essere davvero il rinforzo ideale?

La risposta dipende soprattutto da ciò che il Milan cerca per completare il proprio attacco.

Se l’obiettivo fosse inserire un centravanti già formato, capace di garantire presenza fisica, movimenti in area e una buona conoscenza del calcio europeo, Demirovic rappresenterebbe una soluzione interessante.

Se invece la società intendesse effettuare un investimento destinato a valorizzarsi nel lungo periodo, profili più giovani come Endrick e Tresoldi risponderebbero maggiormente a questa esigenza.

Dal punto di vista tattico, il bosniaco potrebbe integrarsi nel progetto di Amorim, offrendo una soluzione aggiuntiva soprattutto contro squadre particolarmente chiuse.

Demirovic non sarebbe necessariamente il colpo più spettacolare, ma potrebbe rivelarsi un acquisto funzionale. La differenza, come spesso accade sul mercato, la farebbero il costo dell’operazione, il ruolo previsto e la capacità del giocatore di trasferire il proprio rendimento dalla Bundesliga alla Serie A.