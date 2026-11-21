Milan Femminile, le rossonere ritrovano il successo contro il Sassuolo grazie alla doppietta di Grimshaw e alla rete di Soffia: ora la sosta

Il Milan Femminile torna finalmente a sorridere e conquista una vittoria importante prima della sosta del campionato. La formazione allenata da Suzanne Bakker ha superato il Sassuolo con il risultato di 3-2, riuscendo ad avere la meglio sulle neroverdi, attualmente ultime in classifica. Tre punti preziosi per le rossonere, che possono affrontare la pausa con maggiore serenità e fiducia.

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Milan Femminile, Grimshaw protagonista assoluta contro il Sassuolo

A trascinare il Milan Femminile verso il successo è stata soprattutto la capitana Christy Grimshaw, autrice di una splendida doppietta. Due reti fondamentali per indirizzare la sfida e permettere alla squadra di Bakker di ritrovare una vittoria particolarmente significativa.

A completare il tabellino delle marcatrici rossonere ci ha pensato Angelica Soffia, protagonista del terzo gol del Milan. Nonostante le due reti incassate, la formazione rossonera è riuscita a conquistare l’intera posta in palio.

Milan Femminile, la vittoria arriva prima della sosta

Il successo contro il Sassuolo assume un valore ancora maggiore considerando il calendario. Il campionato si fermerà infatti per alcune settimane e riprenderà soltanto il 12 dicembre.

Per Suzanne Bakker, dunque, arriva l’opportunità di lavorare durante la pausa con maggiore tranquillità, ripartendo dalle indicazioni positive offerte dalla squadra. L’obiettivo sarà dare continuità a questa vittoria anche alla ripresa della stagione.