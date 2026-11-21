Cardinale Milan, il numero uno di RedBird parla dopo la visita a Milanello: dal mercato di gennaio al rinnovo di Rabiot, tutte le dichiarazioni

Gerry Cardinale continua a rafforzare la propria presenza nelle scelte strategiche del Milan, dopo aver avviato dalla fine di maggio 2026 una profonda riorganizzazione dell’area sportiva e dirigenziale. Il proprietario di RedBird si è recato oggi a Milanello per incontrare Ruben Amorim e i giocatori alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Al termine della visita, Cardinale si è fermato a parlare con i giornalisti presenti, affrontando diversi temi legati al futuro rossonero: dagli investimenti previsti per gennaio alla situazione di Markus Krösche, passando per Endrick e il rinnovo di Adrien Rabiot. Ecco le sue parole.

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SULLA VISITA A MILANELLO – «Ciao, pronti per domani? Io sono pronto. Sono state belle giornate, ho avuto un paio di giornate di incontri molto positivi a Casa Milan, in vista del mercato di gennaio e per tutti i piani per il resto della stagione. C’è un bel clima, oggi ottimo allenamento. La squadra sta bene, ho parlato con diversi giocatori e hanno tutti sensazioni positive e capiscono mister Amorim che sottolinea quanto sia importante la partita di domani. Speriamo di vincere e di continuare in modo positivo».

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PRONTO PER LA PROSSIMA FINESTRA DI MERCATO? – «Sì, sono pronto. Siamo pronti. Stiamo lavorando molto. Stiamo parlando, discutendo… Il mercato di gennaio non è mai facile, no? Devi essere pronto ed opportunista. Se c’è una cosa che posso promettere è che non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti. Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente. E sempre con il quadro generale del progetto in mente, sempre a stretto contatto con mister Amorim e tutti qui a Milanello».

CON MARKUS KROSCHE? – «So che siete molto attenti su Krosche, è un nome che gira da un po’ (sorride, ndr). Quando saremo pronti a fare un annuncio, lo faremo».

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E SU ENDRICK? – «È un altro nome che gira. Il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato».

E SUL RINNOVO DI RABIOT? – «Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan».

PUÒ ESSERE UN REGALO DI NATALE PER I TIFOSI? – «Anche per me (sorride, ndr). Assolutamente».