Le parole pronunciate da Gerry Cardinale nel corso di queste due settimane di sosta per le nazionali continuano a far discutere in casa Milan e ad alimentare riflessioni sulle prospettive stagionali del club. Sul proprio canale YouTube, il giornalista Giovanni Capuano ha analizzato il senso delle uscite del proprietario rossonero, mettendo in luce sia l’orizzonte di mercato già fissato per la finestra invernale sia il rapporto forte con Ruben Amorim.

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Secondo la lettura di Capuano, il messaggio lanciato da Cardinale non lascia spazio a interpretazioni troppo sfumate sul grado di competitività attribuito alla squadra già nell’annata in corso e sulla volontà di intervenire sul mercato senza attendere l’estate:

«Gerry Cardinale ha detto di essere pronto a mettere mano al portafoglio subito anche a gennaio per completare il lavoro. Questo perché nella testa di Cardinale c’è, e questo lo ha detto anche in maniera abbastanza chiara e e nemmeno troppo tra le righe, c’è l’idea che il Milan sia già competitivo quest’anno per lottare con l’Inter, per lottare con la Roma, per essere insomma in corsa fino alla fine per vincere lo scudetto. E c’è questo innamoramento che viene continuamente ribadito per Ruben Amorim, che è l’allenatore che ha scelto lui nella prima estate in cui si è occupato direttamente del Milan».