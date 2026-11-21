Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Frosinone

Intervenuto alla consueta conferenza stampa della vigilia, Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato così in vista del match di Serie A, valido per la dodicesima giornata, contro il Frosinone. Ecco, di seguito, tutte le parole dell’allenatore portoghese.

SU FONDAZIONE MILAN E L’INIZIATIVA DEI TIFOSI IN VISITA A MILANELLO – «Come club abbiamo una grande responsabilità, e Fondazione Milan riflette i nostri valori. Vogliamo aiutare la comunità. Le nostre porte sono sempre aperte per accogliere questi ragazzi. È importante per i giocatori avere contatto con queste realtà differenti. Avere qua queste persone rende il nostro lavoro diverso, siamo contenti di averli qua: Milanello è anche il loro Milanello. Sono davvero contento della loro visita. Spero che domani sia una bella partita, contro una bella squadra, da vedere per loro domani».

SUI GIOCATORI REDUCI DAGLI IMPEGNI CON LE NAZIONALI – «Credo che ogni giocatore sia pronto. Abbiamo gestito un po’ i carichi di lavoro durante la settimana, ma tutti sono pronti e tutti sono disponibili. Sono contento che abbiano giocato, è il miglior modo per mantenere lo stato di forma».

SULLE CONDIZIONI DI PAVLOVIC – «Sta meglio, sarà convocato. Non so se giocherà dall’inizio. Vedremo. Ma lui vuole giocare, e io voglio che giochi: ci manca il suo fuoco dentro. Vedremo, sarà con la squadra».

SUL FROSINONE – «Il Frosinone è divertente da guardare, sono una squadra veloce, sono la squadra che sprinta di più, noi la seconda. Abbiamo le armi a disposizione per contrastare la loro velocità. Sono molto bravi nell’uno contro uno sulle fasce. È difficile capire i loro movimenti, anche se c’è qualche logica nel loro caos. Ma è difficile capire il loro stile di gioco. Ci sono superiori negli ultimi 30 metri, portano più giocatori in area, vincono molto la palla alti e non perdono tanto tempo ad avviare l’azione. Quando avremo la palla sarà importante pensare a cosa fare se dovessimo perderla. Come contro il Venezia: ci sono squadre contro cui bisogno essere molto concentrati perché possono creare grandi problemi. Mi aspetto una partita difficile, ma anche noi abbiamo un’idea calcistica che può far male agli avversari».

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SULLA NECESSITA’ DI UN NUOVO ATTACCANTE E IL “LAVORO SPORCO” DI GONCALO RAMOS – «Possiamo dire che magari un’opzione in più potrebbe essere una buona cosa per aiutare Camarda e Ramos, ma penso che le difficoltà di Ramos siano le difficoltà della squadra. Ho avuto due settimane per capire i dati che avete voi e che ho io. Non stiamo raggiungendo l’ultimo terzo di campo. Siamo una delle peggiori squadre nell’entrare nell’ultimo terzo e restarci. Non tiriamo molto in porta, anche se non voglio una squadra che faccia tanti tiri da fuori area perché la maggior parte delle volte non si segna da fuori area. Ma non stiamo aiutando Ramos. Cisse ha molti gol, ma in una posizione diversa. Arriva in area e quello che vedo contro il Genoa è che senza Ramos non segniamo quei due gol. Non ha segnato, ma senza Ramos non segniamo quei due gol. Ma la mia preoccupazione più grande è la squadra ed è la quantità di volte, è il volume nella fase offensiva. Non possiamo continuare così perché stiamo segnando con questo volume molti gol, ma se pensate che possiamo mantenere questo ritmo con meno volume e più gol, non accadrà. Non saremo in grado di continuare così. Quindi il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti. Questo è il mio lavoro, non il lavoro di Ramos, e dobbiamo spingere tutti i nostri giocatori, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, tutti questi ragazzi vicino all’area. Quindi Ramos è in difficoltà perché la squadra è in difficoltà, ma Ramos è quello che segue di più il centrocampista, il difensore centrale. So che non è il suo compito. So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non stiamo facendo, non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre Ramos sta facendo di tutto per aiutare me. E so che Ramos segnerà molti gol, ma dobbiamo spingere la squadra in avanti affinché possa giocare nella posizione di centravanti. Quindi la mia sensazione sull’ultima partita è che senza Ramos non ci sono quei gol. Ha recuperato palla, ha fatto l’assist per Pulisic. Senza Ramos non c’è gol. Quindi il mio obiettivo è vincere le partite e non importa chi segna, ma devo essere onesto con i miei giocatori. Devo fare il mio lavoro e spingere la squadra in avanti per avere più volume in attacco».

SULLA POSSIBILITA’ DI RIVEDERE IL 4-2-3-1 VISTO CON IL GENOA – «Dipende dalla partita e dal momento della squadra. Non penso che se giochi con più attaccanti raggiungi di più il terzo finale. A volte succede con più centrocampisti, a volte con altri giocatori. Dipende dalle caratteristiche e dagli avversari: sicuramente cambieremo assetto tattico in qualche partita. Sulla prima domanda: è difficile da dire. Se guardiamo alla partita con la Juve sono contento dei 24 punti, se guardiamo alla partita con l’Inter sono frustrato dei 24 punti. Non ragiono in questi termini, penso che siamo cresciuti nel collettivo molto velocemente. Siamo riusciti anche a cambiare il nostro stile di gioco in fretta, anche se il volume di gioco offensivo non è sufficiente. Non sono soddisfatto della posizione in classifica, a volte non sono felice delle nostre performance, ma sono molto contento di come i giocatori stanno capendo il nostro modo di giocare. E in Europa dobbiamo fare meglio. Siamo cresciuti in fretta come squadra, ma non sono contento sempre per le prestazioni».

SULLA POSSIBILITA’ DI RIVEDERE IL 4-2-3-1 VISTO CON IL GENOA – «Dipende dalla partita e dal momento della squadra. Non penso che se giochi con più attaccanti raggiungi di più il terzo finale. A volte succede con più centrocampisti, a volte con altri giocatori. Dipende dalle caratteristiche e dagli avversari: sicuramente cambieremo assetto tattico in qualche partita».

SE E’ SODDISFATTO DEI PUNTI CONQUISTATI FINORA – «È difficile da dire. Se guardiamo alla partita con la Juve sono contento dei 24 punti, se guardiamo alla partita con l’Inter sono frustrato dei 24 punti. Non ragiono in questi termini, penso che siamo cresciuti nel collettivo molto velocemente. Siamo riusciti anche a cambiare il nostro stile di gioco in fretta, anche se il volume di gioco offensivo non è sufficiente. Non sono soddisfatto della posizione in classifica, a volte non sono felice delle nostre performance, ma sono molto contento di come i giocatori stanno capendo il nostro modo di giocare. E in Europa dobbiamo fare meglio. Siamo cresciuti in fretta come squadra, ma non sono contento sempre per le prestazioni».

SU CAMARDA E LE VOCI CHE LO VORREBBERO VIA IN PRESTITO A GENNAIO – «L’ho detto a Camarda: è normale che un giovane voglia tutto e subito, ha questa voglia matta di giocare e lo apprezzo. Deve adattarsi ad un livello differente. Giocare nel Milan è veramente difficile. Dite che sia difficile per Ramos che è molto esperto, immaginate per Camarda. Ci vuole tempo per il suo adattamento. Non so cosa succederà a gennaio, ma nel frattempo deve concentrarsi sulle prossime partite. Nel calcio può cambiare tutto in poco tempo, figuratevi da qui a gennaio. È tornato più felice dall’U21, sono contento del dialogo che ha avuto con Baldini, anche se non so cosa gli abbia detto. Deve divertirsi, pensare alla prossima partita. Capisco la domanda su gennaio, ma gennaio è davvero lontano».

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SUL POCO POSSESSO PALLA E LA FATICA NELLA PARTE FINALE DELLA PARTITA – «Vado anche oltre: quando stiamo vincendo abbassiamo il livello in ogni aspetto della partita. Stiamo cercando di migliorare. Controlliamo meglio il secondo tempo rispetto al passato, ma dobbiamo migliorare. Credo sia un qualcosa di connesso al volume offensivo: se non creiamo quando stiamo vincendo allora andiamo un po’ in difficoltà. Dobbiamo non solo gestire meglio, ma anche creare più occasioni per chiudere definitivamente la partita».

SU MUSAH COME TERZINO E POSSIBILI MOSSE DI MERCATO IN QUEL RUOLO – «È stata una situazione specifica, ma non vi dirò cosa stiamo pensando per gennaio. Col Genoa volevo un giocatore con il piede destro lì per aiutarci a mantenere il possesso e per lanciare Rabiot nei suoi inserimenti con giocate di prima. Musah è stato bravo. Ma cambierà, Musah non giocherà terzino sinistro domani. Ma è un’opzione. Sono contento, e penso che sia il futuro del calcio, di avere giocatori che possano fare più ruoli. Non so cosa succederà a gennaio però bisogna avere calciatori capaci di adattarsi al momento e al contesto».

SU PULISIC – «Ogni giocatore apprezza avere la fiducia del club. E il nuovo contratto ha aiutato. Quando non giocava vi ho detto che rimaneva importante per il Milan, e non bisogna dimenticarci degli infortunati. Pulisic è l’unico giocatore che non possiamo rimpiazzare oggi: per come si muove tra le linee non abbiamo un altro Pulisic. Nelle ultime partite europee abbiamo sentito la sua mancanza, abbiamo dovuto gestirlo. Se non c’è lui in campo, per le caratteristiche che ha, si sente. E capite quanto è importante. Non parla molto, ma parla molto sul campo con le sue giocate. Vuole sempre la palla. Lui e Rabiot alzano sempre la squadra. Non mi piace parlare dei singoli, ma devo farlo. Penso che tutti possano capirlo. Quindi Pulisic è il nostro presente, sarà il nostro futuro e credo abbia il potenziale per fare ancora di più».

UNA BUONA POSIZIONE IN CLASSIFICA A GENNAIO PUO’ PORTARE A NUOVI INVESTIMENTI SUL MERCATO? – «Questo è l’errore più grande che possono commettere big club: se siamo vicini alle prime posizioni investiamo, altrimenti no. L’importante è avere una visione a lungo termine. Non sto dicendo che se si perde sempre non bisogna cambiare l’allenatore (ride, ndr). Dobbiamo rimanere fedeli al nostro piano. Vogliamo giocatori che vogliono essere qui, che abbiano le giuste caratteristiche, che abbiano il carattere giusto, che vogliano far parte di questa rosa. Dobbiamo essere chiari con la nostra programmazione, che siano giovani o esperti – meglio giovani in questo momento. La classifica si guarda solo per valutare il percorso, ma bisogna ragionare sempre a lungo termine. Il più grande errore è pensare di vincere spendendo. Dobbiamo avere una programmazione chiara. Guardo la mia squadra e penso che possiamo fare meglio. Bisogna avere chiaro il percorso, non cambieremo qualcosa guardando la classifica a gennaio».

UNA BUONA POSIZIONE IN CLASSIFICA A GENNAIO PUO’ PORTARE A NUOVI INVESTIMENTI SUL MERCATO? – «Questo è l’errore più grande che possono commettere big club: se siamo vicini alle prime posizioni investiamo, altrimenti no. L’importante è avere una visione a lungo termine. Non sto dicendo che se si perde sempre non bisogna cambiare l’allenatore (ride, ndr). Dobbiamo rimanere fedeli al nostro piano. Vogliamo giocatori che vogliono essere qui, che abbiano le giuste caratteristiche, che abbiano il carattere giusto, che vogliano far parte di questa rosa. Dobbiamo essere chiari con la nostra programmazione, che siano giovani o esperti – meglio giovani in questo momento. La classifica si guarda solo per valutare il percorso, ma bisogna ragionare sempre a lungo termine. Il più grande errore è pensare di vincere spendendo. Dobbiamo avere una programmazione chiara. Guardo la mia squadra e penso che possiamo fare meglio. Bisogna avere chiaro il percorso, non cambieremo qualcosa guardando la classifica a gennaio».

IL SUO SOGNO PER LE PROSSIME PARTITE – «Non dico sogno, ma obiettivo: ed è vincere ogni partita. Se guardi a tutte le squadre che ho allenato sono un sognatore (ride, ndr). Ma sono veramente felice di essere qui, magari anche a vita. È un club da sogno, ma so che devo dimostrarlo contro il Frosinone. In caso contrario… Siete stati davvero gentili con me in questa settimana. Grazie mille, ragazzi (ride, ndr). Ma conosco l’altra faccia della medaglia, quindi dobbiamo vincere perché, altrimenti mi aspetto un approccio diverso da parte vostra. Quindi sono un sognatore, ma sono molto concentrato sul lavoro e penso che possiamo vincere ogni partita fino alla fine di dicembre. Se proprio devo chiedere qualcosa è che Saelemaekers e Chukwueze tornino presto. Chukwueze è il nostro giocatore che mette più palloni in area, che fa più cross. Poi che tornino anche Gabbia, Tomori e tutti gli altri. Con loro siamo una squadra molto più forte».