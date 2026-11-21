I rossoneri stanno monitorando con grande attenzione il classe 2007 come investimento a lungo termine per l’organico di Rúben Amorim, ma sul giocatore ci sono anche Fiorentina e Napoli

Il Milan continua a lavorare con lungimiranza sulla costruzione della rosa del futuro, affiancando alla ricerca di profili già pronti per l’immediato un attento scouting sui migliori giovani talenti del panorama italiano. Uno dei principali focus delle prossime sessioni di mercato riguarda il potenziamento delle corsie esterne, e in particolare della fascia sinistra, dove la dirigenza di via Aldo Rossi ha acceso i riflettori su un profilo emergente di grande prospettiva: Alessio Cacciamani.

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La valutazione da 12 milioni e il gradimento tecnico per il sistema di Rúben Amorim

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur sul social X, il club rossonero sta monitorando con estrema attenzione la crescita del giovane laterale italiano classe 2007, considerato un potenziale investimento a lungo termine su cui puntare per alzare ulteriormente la qualità e la freschezza atletica delle fasce a disposizione di Rúben Amorim.

Per assicurarsi il cartellino del promettente calciatore servirà un esborso importante: la sua valutazione si aggira infatti intorno ai 12 milioni di euro, una cifra che testimonia le potenzialità già messe in mostra in Serie A e i margini di crescita ancora inespressi. Proprio per questo motivo la società milanista continua a seguirne da vicino ogni progresso sul campo, valutando i tempi migliori per affondare eventualmente il colpo.

Il duello tutto italiano: sul classe 2007 anche Fiorentina e Napoli

Il Milan, tuttavia, non è l’unico club di prima fascia ad aver messo nel mirino Alessio Cacciamani. Sempre secondo le indiscrezioni rilanciate da Konur, infatti, sulle tracce del classe 2007 ci sono anche Fiorentina e Napoli, entrambe molto attente ai giovani prospetti del campionato italiano e pronte a considerarlo un innesto strategico per il futuro. L’interesse delle tre big di Serie A è destinato a intensificarsi ulteriormente nei prossimi mesi, preannunciando un possibile intreccio di mercato tutto italiano.