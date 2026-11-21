Amorim è tentato di confermare a San Siro lo schieramento ultra-offensivo già vincente a Marassi contro il Genoa: coppia Rabiot-Modric in mediana e il classe 2006 nel ruolo di jolly offensivo

Il Milan è pronto a ripartire dopo la sosta per le nazionali puntando con decisione sulla qualità e sulla vocazione offensiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim è fortemente stuzzicato dall’idea di riproporre anche domani a San Siro contro il Frosinone il “4-2 fantasia” già ammirato e risultato vincente prima della pausa sul campo del Genoa, a Marassi.

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Il richiamo al Milan di Leonardo e il ruolo chiave di Cisse

Una scelta tattica decisamente coraggiosa e a trazione anteriore, che per filosofia e distribuzione degli interpreti richiama alla memoria il Milan ultra-offensivo disegnato da Leonardo nella stagione 2009-2010. Nel piano studiato dall’allenatore portoghese, l’equilibrio della squadra verrebbe affidato a una coppia di straordinaria esperienza e tecnica composta da Adrien Rabiot e Luka Modrić davanti alla linea difensiva, chiamata a sostenere un quartetto offensivo di altissimo peso specifico formato da Christian Pulisic, Moreira, Cisse e Ramos schierati tutti contemporaneamente dal primo minuto.

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All’interno di questo scacchiere, l’autentico jolly del reparto è rappresentato proprio da Cisse. Il talento italiano classe 2006 garantisce infatti ad Amorim una duttilità preziosa, potendo ricoprire praticamente tutte le posizioni sul fronte d’attacco ed essendo già stato impiegato dal tecnico sia nel ruolo di esterno, sia come trequartista, sia da attaccante, permettendo così ai rossoneri di variare assetto e riferimenti a gara in corso senza alterare la propria pericolosità.