Milan, ecco i piani per gennaio: da Krosche a Inacio, Fabrizio Romano ha parlato degli obiettivi di mercato in vista di gennaio

Il Milan ha iniziato a programmare il mercato di gennaio e, secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, Gerry Cardinale ha già cominciato a dettare le linee guida per la prossima sessione. Il club rossonero sta quindi lavorando per individuare le operazioni necessarie a completare l’organico nella seconda parte della stagione.

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Una delle principali novità riguarda la struttura dirigenziale. Romano ha spiegato che Marcus Krösche sarà il nuovo head of football del Milan, diventando così il riferimento operativo della società per le questioni sportive e di mercato. Il dirigente era stato individuato da Cardinale già durante la scorsa estate, ma il suo passaggio dall’Eintracht Francoforte era stato complicato dalle vicende che avevano caratterizzato i mesi di giugno e luglio.

Milan, Krösche sarà il nuovo riferimento sul mercato

Il Milan aveva quindi scelto di non sostituire Krösche con un altro candidato, mantenendo una struttura interna e lasciando a Cardinale un ruolo particolarmente operativo durante il mercato estivo. Adesso, invece, l’arrivo del dirigente tedesco è considerato ormai definito e si attende soltanto l’ufficialità.

Secondo Romano, il club ha già confermato internamente la scelta di Krösche. Il suo ingresso nella struttura societaria rappresenterà dunque un passaggio importante anche in vista delle strategie per gennaio, quando il Milan potrebbe tornare a intervenire sulla rosa.

Milan, dopo Gila si cerca un altro difensore

Sul mercato, Romano ha ricordato in particolare il lavoro fatto in estate per rinforzare la difesa. Mario Gila è già arrivato al Milan nella scorsa sessione e viene considerato dall’esperto di mercato un’operazione particolarmente positiva e intelligente da parte della società.

L’arrivo dello spagnolo, però, non escludeva un ulteriore intervento nel reparto. Anzi, Romano ha sottolineato come il Milan avesse già intenzione di aggiungere un altro difensore centrale a Gila. Una necessità che potrebbe quindi tornare concretamente d’attualità durante il mercato di gennaio.

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Milan, Inacio resta tra i nomi per la difesa

Tra i profili già finiti nel radar rossonero c’è Gonçalo Inácio. Il centrale dello Sporting era stato indicato tra le possibilità valutate dal Milan e, secondo Romano, il suo nome potrebbe tornare nei discorsi della prossima sessione.

Il quadro è quindi abbastanza chiaro: oltre a Gila, la società potrebbe decidere di aggiungere un altro centrale per completare il reparto. Saranno le valutazioni delle prossime settimane, insieme alle condizioni economiche dell’operazione, a stabilire se l’intervento sulla difesa diventerà una delle priorità del mercato invernale.