Mercato Milan, la società prepara cambiamenti importanti nei prossimi dodici mesi: Terracciano in uscita, riflessioni su Vladimirov, Hutchinson e Jashari
Il Milan guarda al futuro e prepara una possibile riorganizzazione della propria rosa. Nei prossimi dodici mesi potrebbero cambiare diversi interpreti della panchina rossonera, con l’obiettivo di costruire un gruppo capace di combinare giovani di prospettiva e calciatori di esperienza. Le valutazioni coinvolgono diversi elementi attualmente a disposizione di Ruben Amorim.
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Mercato Milan, Terracciano verso la partenza a gennaio
Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin, Filippo Terracciano sarebbe destinato a lasciare il club durante la sessione invernale. Una possibile uscita che rappresenterebbe il primo passo verso il rinnovamento delle alternative a disposizione dell’allenatore.
Mercato Milan, Vladimirov ha bisogno di continuità
Un’altra situazione da valutare riguarda Vladimirov. Il giovane necessita di maggiore spazio per proseguire il proprio percorso di crescita. La società dovrà quindi individuare la soluzione più adatta per garantirgli continuità.
Mercato Milan, riflessioni anche su Hutchinson e Jashari
Attenzione anche a Hutchinson, la cui posizione sarà condizionata dalla situazione legata al prestito. Discorso differente per Ardon Jashari, chiamato a riflettere sul proprio futuro.
Il Milan vuole dunque rinnovare gradualmente le seconde linee, cercando il giusto equilibrio tra esperienza, qualità e valorizzazione dei giovani.