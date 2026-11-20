Goncalo Inacio resta un obiettivo per il Milan e arrivano conferme anche dal Portogallo: può partire nel calciomercato di gennaio

Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube è tornato a parlare di Goncalo Inacio, difensore dello Sporting accostato al Milan già dalla scorsa estate. Queste le parole dell’esperto di calciomercato:

PUO’ PARTIRE A GENNAIO «Sono arrivate conferme anche dal Portogallo su Goncalo Inacio, cioè che può essere un protagonista del calciomercato invernale. L’agente è lo stesso di Amorim e Amorim lo ha già allenato allo Sporting. Prendere Inacio per Amorim significherebbe prendere un calciatore che conosce la lingua sia verbale che di campo. La sua gennaio è possibile, ma bisogna prendere prezzi e condizioni».

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UNA FORMULA PER GONCALO INACIO «Il Milan dovrà negoziare, quest’estate sperava di strappare un prestito molto oneroso con diritto di riscatto. Il Milan avrà più nomi in lista ma quello di Goncalo Inacio è assolutamente da tenere in considerazione».

Il portoghese non è dunque l’unico nome per la difesa del Diavolo, ma al momento è sicuramente uno dei più concreti!