Balde verso l’addio al Barcellona già a gennaio? Romano è intervenuto sul suo canale YouTube per aggiornare anche riguardo l’interesse del Milan

l futuro di Alejandro Balde resta uno dei dossier da monitorare in vista del mercato di gennaio. L’esterno del Barcellona, già accostato al Milan nelle scorse settimane, continua infatti a essere al centro delle valutazioni del club catalano e del suo entourage. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube.

Milan, Balde resta un nome da seguire per gennaio

Secondo quanto spiegato da Romano, il direttore sportivo del Barcellona Deco avrebbe recentemente ribadito che il club non sta pianificando al momento una cessione di Balde. La situazione, però, potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Il motivo è legato soprattutto al poco spazio trovato dal giocatore. Balde continua a essere considerato una risorsa della rosa, ma qualora il suo minutaggio non dovesse aumentare da qui alla sessione invernale, l’ipotesi di una separazione potrebbe diventare concreta.

Milan, il contatto con Mendes può riaprire la pista

Un elemento da tenere in considerazione è rappresentato da Jorge Mendes, agente del calciatore. Romano ha spiegato che il procuratore è stato recentemente a Barcellona per confrontarsi con Balde e valutare insieme la strategia da adottare in vista dei prossimi mesi.

Il giocatore, dunque, potrebbe effettivamente prendere in considerazione una partenza a gennaio, ma l’operazione presenta anche ostacoli economici importanti. Balde percepirebbe infatti uno stipendio superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione, mentre in estate il Barcellona avrebbe fissato il prezzo del cartellino intorno ai 50 milioni di euro.

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Milan e Roma, Balde è stato già proposto

Tra i club informati sulla situazione c’è anche il Milan. Secondo quanto riferito da Romano, il terzino era stato proposto ai rossoneri già durante la scorsa estate, ma l’operazione non aveva avuto seguito. Anche la Roma sarebbe stata informata della possibilità, senza però che la pista giallorossa si sia concretamente sviluppata.

La situazione potrebbe quindi evolversi nelle prossime settimane. Molto dipenderà dal minutaggio che Balde riuscirà a ottenere con il Barcellona: se il suo impiego dovesse rimanere limitato, la possibilità di un addio a gennaio potrebbe diventare sempre più concreta. Per il Milan, il nome dell’esterno spagnolo resta dunque da monitorare in vista della sessione invernale.