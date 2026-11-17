Da Cardinale l’impegno per rinforzi importanti, mentre la dirigenza continua a monitorare giovani talenti e occasioni internazionali: tutte le ultime sulle strategie rossonere

Manca circa un mese e mezzo all’apertura del mercato invernale, ma in casa Milan i ragionamenti sulle prossime mosse sono già iniziati. Gerry Cardinale ha promesso rinforzi significativi per gennaio e l’obiettivo sarà intervenire soprattutto in attacco e in difesa. Intanto, il club si prepara ad accogliere Markus Krösche, che nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato come nuovo Head of Football. Ruben Amorim, invece, resta concentrato sul campo: positivo il percorso in Serie A, da riscattare quello in Europa League.

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MILAN, OSSERVATO ENZO PEREZ: È UN TALENTO DEL 2008

Non soltanto giocatori già pronti: il Milan continua a guardare al futuro. Come raccontato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul loro canale YouTube, nelle ultime settimane gli osservatori rossoneri hanno visionato dal vivo Enzo Perez, centrocampista offensivo classe 2008 dell’Oviedo.

Sul giovane spagnolo ci sono anche Espanyol, Real Betis e Brentford. L’Oviedo non vorrebbe privarsene, ma sa che una sua eventuale cessione potrebbe rappresentare la più importante operazione economica della propria storia. Una pista da seguire con attenzione, nella speranza di individuare un nuovo talento da valorizzare, sulla scia dell’operazione Cisse.

CAMARDA, PRESTITO A GENNAIO: NON È DA ESCLUDERE L’ESTERO

Il futuro di Francesco Camarda sembra invece sempre più lontano da Milano, almeno temporaneamente. L’attaccante classe 2008 ha bisogno di continuità e a gennaio potrebbe partire in prestito per trovare maggiore spazio.

Secondo Romano, i discorsi con il Genoa non sarebbero particolarmente avanzati, nonostante le indiscrezioni delle scorse settimane. L’esperto di mercato ha sottolineato che per il giovane centravanti ci sarà probabilmente la fila.

Anche Moretto conferma l’interesse di diversi club: la destinazione verrà scelta di comune accordo tra giocatore e Milan. Attenzione soprattutto all’estero, perché non è esclusa la possibilità di un’esperienza fuori dall’Italia. Camarda, reduce anche dal gol con l’Under 21, vuole rimettersi in gioco e trovare finalmente continuità.

BALDE, JORGE MENDES CI HA PROVATO: SERVE CAMBIARE FORMULA

Infine, resta da monitorare la suggestione Alejandro Balde. L’esterno del Barcellona era già stato proposto al Milan da Jorge Mendes durante la scorsa estate, ma le richieste economiche catalane avevano bloccato qualsiasi possibilità concreta.

Il Barcellona chiedeva infatti 50-55 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, mentre il giocatore percepisce uno stipendio superiore ai 5 milioni netti a stagione.

Come spiegato da Fabrizio Romano, una possibilità per gennaio potrebbe riaprirsi soltanto in caso di cambiamento della formula. Mendes, intanto, è atteso a Barcellona per confrontarsi con il calciatore e la famiglia sul futuro.

Il Milan osserva, valuta e prepara le proprie mosse. Gennaio si avvicina e le ambizioni di Cardinale dovranno tradursi in operazioni concrete.



