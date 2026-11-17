Il difensore classe 2004 Calvani, di proprietà del Genoa, è finito nel mirino della dirigenza milanista: intanto resta vivo il sogno Gonçalo Inacio, primo obiettivo per gennaio



Il Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e guarda con particolare attenzione anche al mercato dei giovani talenti. Tra i profili che stanno attirando l’interesse della dirigenza rossonera c’è Gabriele Calvani, difensore centrale classe 2004 attualmente in forza al Frosinone, ma di proprietà del Genoa.

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Il giovane italiano rappresenta un’opportunità interessante in prospettiva. Il suo valore di mercato si aggira attualmente intorno ai 10 milioni di euro e il Milan avrebbe iniziato a seguirne con attenzione la crescita. Non si tratta, almeno per il momento, di una priorità assoluta, ma il suo profilo potrebbe diventare un investimento importante per il futuro, soprattutto considerando la necessità di ringiovanire e ampliare le alternative difensive.

La priorità immediata, infatti, resta un altro nome: Gonçalo Inacio. Dopo aver fallito il tentativo durante il mercato estivo, il Milan è pronto a tornare alla carica a gennaio. Il centrale portoghese dello Sporting Lisbona è il preferito di Ruben Amorim, che vorrebbe averlo nuovamente a disposizione.

Come riferisce il Corriere dello Sport, per convincere il club portoghese servirà un’offerta importante, di almeno 40 milioni di euro. Lo Sporting aveva già respinto i tentativi estivi, anche dopo la cessione di Ousmane Diomande al Nottingham Forest.

Con il grave infortunio di Matteo Gabbia, intervenire in difesa è diventato indispensabile. Inacio per il presente, Calvani per il futuro: il Milan studia le prossime mosse.