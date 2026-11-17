L’ex grande campione del Milan si è raccontato a Sportitalia ripercorrendo il suo legame viscerale con il club, dai ricordi d’infanzia al mito di Gianni Rivera fino al valore dei successi sul campo

Un tuffo nel passato e nelle emozioni più autentiche del mondo rossonero. Ospite di lusso del Milan Club Orgoglio Rossonero, Roberto Donadoni è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per ripercorrere la sua straordinaria avventura con la maglia del Milan, svelando retroscena e aneddoti legati alla sua infanzia e al rapporto speciale con i tifosi.

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Dal mito di Rivera al sogno rossonero

Nel corso del suo intervento, Donadoni ha ricordato cosa significasse da bambino coltivare il sogno di diventare un calciatore professionista, avendo come idolo indiscusso un’altra leggenda rossonera come Gianni Rivera, prima che il destino lo portasse a scrivere pagine indelebili della storia del club:

«Sono personalmente orgoglioso di aver contribuito in una piccola parte in quelli che sono stati tanti begli anni del Milan e aver avuto la possibilità di gioire tante volte e di avere l’affetto di un pubblico di questo tipo che ci ha seguito veramente con un sostegno che faceva veramente la differenza. Eravamo un’ottima squadra, ma quando poi hai un supporto di quel tipo tutto diventa ancora più facile».

Parole colme di emozione che toccano anche il tema del passaggio di testimone tra le generazioni:

«Anche chi non mi ha visto giocare sa chi sono? Diciamo che è una situazione che si ripete costantemente, no? Succedeva a me quando ero ragazzino, ero tifoso del Milan e c’era Rivera che era un mio idolo e quindi si andava a giocare al campetto cercando di scimmiottare in qualche modo questi grandi campioni. Poi il destino ha voluto che anche noi entrassimo a far parte di questa famiglia, quindi adesso credo che la cosa positiva sia quella di aver lasciato qualcosa, non solo legato ai risultati sul campo che chiaramente è una cosa importante perché raggiungere i successi è importante, ma comunque aver dato qualcosa in più ai giovani che poi ci hanno seguito».