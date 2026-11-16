Loftus Cheek può lasciare il Milan in anticipo: spunta un’ipotesi per il mercato di gennaio

Loftus Cheek potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato invernale, dunque con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek con la maglia del Milan appare sempre più incerto. Nonostante un accordo ancora lontano dalla conclusione, i vertici di via Aldo Rossi starebbero seriamente riflettendo sulla posizione del centrocampista inglese, il cui percorso in rossonero potrebbe interrompersi molto prima del previsto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza milanista starebbe valutando la possibilità di una separazione anticipata già durante la prossima finestra invernale di calciomercato. L’idea del club sarebbe quella di non attendere la naturale scadenza del contratto, attualmente fissata a giugno 2027, aprendo così a una cessione nella sessione di gennaio qualora dovessero presentarsi le giuste condizioni tecniche ed economiche. Una scelta strategica che permetterebbe alla società di monetizzare il cartellino ed evitare di arrivare a ridosso dell’ultimo anno di vincolo con minor potere contrattuale, oltre a liberare spazio salariale e tattico per eventuali nuovi innesti in mediana.

Mentre le indiscrezioni di mercato iniziano a prendere forma, il giocatore resta concentrato esclusivamente sul campo e sul recupero fisico. Loftus-Cheek sta infatti proseguendo il proprio programma riabilitativo per smaltire l’infortunio che lo tiene ai box. Le sensazioni che filtrano da Milanello sulle sue condizioni sono positive e la tabella di marcia sembra ormai tracciata: il suo rientro in gruppo e a disposizione dello staff tecnico è previsto tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Le prossime settimane diventeranno dunque decisive sotto un duplice aspetto. Il centrocampista ex Chelsea avrà poco più di un mese di tempo, una volta tornato arruolabile, per dimostrare il proprio valore e provare a ribaltare le gerarchie, convincendo il Milan a puntare ancora su di lui ed evitando così un addio invernale che oggi sembra un’ipotesi tutt’altro che remota.