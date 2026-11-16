Il Milan fa sul serio per la difesa: Inacio a gennaio, van Dijk l’idea per giugno!

Il Milan fa sul serio per la difesa. Nell’appuntamento odierno con la Gazzetta dello Sport nuovi dettagli riguardo l’interesse per Inacio e van Dijk

La difesa rappresenta una delle priorità del Milan in vista del mercato di gennaio. La rosa a disposizione di Ruben Amorim ha mostrato alcune difficoltà numeriche nel reparto arretrato e la dirigenza rossonera è già al lavoro per individuare un rinforzo di livello. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Gonçalo Inacio, mentre per giugno resta viva anche la suggestiva pista che porta a Virgil van Dijk.

Milan, Inacio è il grande obiettivo per gennaio

Il portoghese dello Sporting Lisbona rappresenta la priorità assoluta del club rossonero. L’operazione era stata lasciata in sospeso durante l’ultima estate, quando le richieste dello Sporting erano state considerate troppo elevate, ma il Milan avrebbe deciso di concentrare nuovamente risorse e attenzioni sul centrale.

La valutazione attuale si aggirerebbe intorno ai 40-45 milioni di euro. Il club può inoltre contare sul gradimento del giocatore e sul rapporto con Amorim, connazionale e suo ex allenatore. Inacio, però, è diventato un elemento centrale dello Sporting: è il capitano, ha giocato tutte le gare di Champions League e, in campionato, è rimasto sempre in campo dal primo all’ultimo minuto nelle partite disputate.

Milan, la rosa corta spinge per un nuovo difensore

La necessità di intervenire nasce anche dalle difficoltà incontrate negli ultimi mesi. Fikayo Tomori, tornato a essere una risorsa dopo un periodo ai margini, è stato frenato da un problema muscolare e potrebbe tornare a disposizione alla ripresa del campionato. Matteo Gabbia prosegue invece il proprio percorso di recupero con l’obiettivo di rientrare a gennaio, mentre il Milan confida di risolvere rapidamente anche i problemi accusati da Strahinja Pavlovic.

Koni De Winter, invece, ha avuto un impiego molto più continuo, disputando tutte le quattro gare europee. La sensazione, secondo la Gazzetta, è quindi che un ulteriore innesto sia necessario per ampliare le alternative in vista di una stagione che vedrà il Milan impegnato su tre fronti.

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Van Dijk, il sogno del Milan per giugno

Il mercato della difesa non si fermerebbe però a gennaio. Per la prossima estate il Milan valuta infatti un profilo di esperienza internazionale assoluta come Virgil van Dijk. Il difensore olandese, 35 anni, è in scadenza con il Liverpool e potrebbe rappresentare un’opportunità a parametro zero.

Van Dijk ha conquistato praticamente tutto durante la sua esperienza inglese, dalla Premier League alla Champions League, passando per coppe nazionali, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club. Anche in questa stagione continua a essere un punto fermo del Liverpool, con la fascia di capitano al braccio.

L’eventuale arrivo dell’olandese rientrerebbe nella strategia già adottata dal Milan con campioni come Zlatan Ibrahimovic e, più recentemente, Luka Modric: inserire giocatori di enorme esperienza accanto ai giovani per alzare il livello competitivo della squadra. Prima, però, il focus resta su Inacio: il Milan vuole provare a chiudere già a gennaio quello che la Gazzetta dello Sport definisce il grande obiettivo per rinforzare la difesa di Amorim.