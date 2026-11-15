Calciomercato Milan, occhi su Alejandro Balde: Mendes può favorire il colpo dal Barcellona

Balde potrebbe lasciare i blaugrana e piace a diverse società italiane. I rossoneri, che seguono il giocatore da tempo, potrebbero avere un vantaggio grazie agli ottimi rapporti con il suo agente Mendes

Il Milan continua a guardare con interesse al mercato internazionale e tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza rossonera ci sarebbe anche quello di Alejandro Balde. L’esterno sinistro del Barcellona sembra infatti destinato a valutare una possibile separazione dal club catalano e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Spagna.

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Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, sul giocatore ci sarebbero tre società di Serie A: Milan, Roma e Juventus. I rossoneri e i giallorossi seguono il calciatore da tempo, mentre i bianconeri si sarebbero aggiunti più recentemente alla corsa. Attenzione, però, anche alla concorrenza internazionale, con PSG e Monaco interessate alla situazione.

Jorge Mendes può favorire il Milan

Un elemento da non sottovalutare nella possibile operazione è rappresentato da Jorge Mendes, agente del terzino spagnolo. Il noto procuratore avrebbe già avviato contatti con alcune società italiane, tra cui proprio il Milan.

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Come sottolinea TMW, «In estate per esempio Mendes aveva già parlato di Balde con due delle tre società italiane coinvolte, il Milan (con cui sembra aver stretto un rapporto molto stretto e diretto) e la Roma. I buoni uffici con queste due realtà potrebbero portare anche ad accelerate prima del previsto. Risulta al momento meno calda la pista Juventus, più dipendente da altre uscite, e realtà meno ‘amica’ con Mendes rispetto alle altre due».

Per il Diavolo potrebbe quindi aprirsi uno scenario interessante. I rapporti con Mendes rappresentano un possibile alleato e potrebbero agevolare eventuali sviluppi della trattativa. La concorrenza resta importante, ma il Milan vuole capire se esistono margini concreti per portare Balde in rossonero.