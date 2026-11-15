Cisse convocato dall’Italia: il rossonero torna a disposizione di Mancini per la sfida al Belgio. L’elenco completo

Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro la Francia, Alphadjo Cisse ritrova spazio in Nazionale: il giovane talento rossonero figura nell’elenco dei giocatori scelti dal commissario tecnico per il prossimo impegno degli Azzurri

Importante novità per Alphadjo Cisse. In vista della sfida di questa sera contro il Belgio, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei convocati e tra i nomi presenti figura anche quello del giovane talento del Milan.

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Una notizia significativa per il classe rossonero, che giovedì, in occasione della precedente partita contro la Francia, era stato costretto ad accomodarsi in tribuna, rimanendo quindi fuori dalle scelte del commissario tecnico.

Questa volta, invece, Cisse è stato inserito regolarmente nell’elenco dei giocatori a disposizione dell’Italia. Una nuova opportunità per il giovane attaccante, che spera di trovare spazio nella gara contro i belgi e mettere in mostra le proprie qualità anche con la maglia azzurra.

La sua convocazione rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita del giocatore, seguito con attenzione anche in casa Milan. Per il club rossonero sarà interessante capire se Mancini deciderà di concedergli minuti in una sfida internazionale importante.

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Rispetto alla precedente lista, restano fuori Sebastiano Esposito, Federico Gatti, Matteo Palma e Samuele Ricci. Hanno invece già lasciato il ritiro azzurro gli infortunati Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, riportato da TMW.

Italia, i convocati per la sfida contro il Belgio

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Scalvini, Ahanor, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

Centrocampisti: Tonali, Fagioli, Doumbia, Pisilli, Romano, Barella.

Attaccanti: Cisse, Liberali, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.

Riflettori puntati dunque su Alphadjo Cisse: dopo la tribuna contro la Francia, il rossonero torna tra i convocati e spera di ritagliarsi uno spazio nella sfida contro il Belgio.