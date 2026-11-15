Pulisic show con gli USA: doppietta in due minuti! Le statistiche esaltano il milanista

Capitan America Pulisic trascina la nazionale statunitense nel 6-0 contro Haiti: due gol, grande precisione nei passaggi e una prestazione da protagonista assoluto. Ecco tutti i numeri dell’attaccante rossonero

Christian Pulisic si prende la scena con la maglia degli Stati Uniti. Nella sfida di CONCACAF Nations League contro Haiti, terminata con un netto 6-0 per la nazionale americana, l’attaccante del Milan è stato uno dei grandi protagonisti della serata, mettendo a referto una splendida doppietta nel giro di appena due minuti.

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Partito titolare, Capitan America ha colpito al 62′ su calcio di rigore e al 63′ con un’altra rete, confermando ancora una volta la propria importanza per la selezione statunitense. Una prestazione convincente anche dal punto di vista statistico, che certifica il peso del numero rossonero nella manovra offensiva della squadra.

Pulisic, numeri da protagonista: precisione e concretezza

Il dato più evidente riguarda naturalmente i due gol realizzati con appena due conclusioni complessive. Pulisic ha infatti centrato lo specchio della porta in entrambe le occasioni, trasformando ogni tiro in una rete. Il suo rendimento realizzativo è stato superiore anche alle aspettative: gli xG (gol attesi) sono stati 0,83, a fronte delle due marcature effettivamente messe a segno.

Ma non c’è soltanto la finalizzazione. L’esterno offensivo del Milan ha dimostrato grande qualità anche nella gestione del pallone, completando 42 passaggi su 46 tentati, con una precisione del 91%. Particolarmente significativa la percentuale nella metà campo avversaria, dove ha trovato i compagni in 33 occasioni su 36, raggiungendo il 92%.

Tra i numeri da sottolineare ci sono anche i 58 tocchi complessivi, un passaggio chiave e tre falli subiti. Pulisic ha inoltre conquistato un calcio di rigore, contribuendo direttamente alla pericolosità offensiva della propria nazionale.

Interessante anche il dato relativo ai duelli: l’americano ne ha vinti tre su cinque a terra, mentre ha completato tutti e tre i lanci lunghi tentati. Sul piano della progressione palla al piede ha fatto registrare quattro trasporti progressivi, per un totale di 83,6 metri di progressione.

Una prestazione completa per il numero rossonero

Pulisic è rimasto in campo fino all’81’, quando ha lasciato il posto ad Albert. La sua partita si è conclusa con una prestazione estremamente concreta, caratterizzata da due reti, un rigore conquistato e un’elevata precisione tecnica.

Numeri che fanno sorridere anche il Milan, che ritrova il proprio attaccante protagonista a livello internazionale. La speranza rossonera è che questa brillante condizione possa accompagnarlo anche al ritorno in Italia.

Dopo il successo contro Haiti, gli Stati Uniti torneranno in campo nella serata italiana di martedì, ancora contro la nazionale haitiana, questa volta a Cincinnati. Un’altra occasione per Pulisic di confermare il proprio momento positivo e continuare a trascinare la squadra.

Due gol, 91% di precisione nei passaggi e una prestazione da leader: Pulisic ha lanciato un segnale importante anche al Milan.