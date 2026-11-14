Calciomercato Milan, il club farà acquisti: Romano conferma! Svelati anche i ruoli

Calciomercato Milan – Fabrizio Romano sul suo canale YouTube fa il punto della situazione in vista di gennaio. Cardinale prepara almeno un paio di colpi

La dirigenza del Milan si prepara a una sessione invernale di calciomercato da protagonista. A confermare le ambizioni del club rossonero per la finestra di riparazione è Fabrizio Romano, noto esperto di mercato internazionale, che attraverso il proprio canale YouTube ha delineato le strategie che il club di via Aldo Rossi intende adottare a partire dal prossimo gennaio.

Secondo quanto riferito dal giornalista, la società non resterà a guardare, ma interverrà con decisione per colmare le lacune emerse nella prima parte della stagione e consegnare all’allenatore una rosa ancora più competitiva. “Il Milan vuole comprare, lo farà a gennaio”, ha assicurato Romano, sgombrando il campo da ogni dubbio sulla volontà di investimento della proprietà.

Il piano d’azione sembra già tracciato con chiarezza. Se la base di partenza prevede l’innesto di almeno un volto nuovo, le reali intenzioni del club potrebbero spingersi oltre. “Secondo me potranno essere anche almeno due in realtà”, ha aggiunto l’esperto di mercato, identificando con precisione i reparti finiti sotto la lente d’ingrandimento degli uomini mercato rossoneri: il pacchetto arretrato e il reparto offensivo. L’obiettivo è garantire maggiore solidità difensiva e offrire nuove soluzioni in zona gol per affrontare al meglio la seconda metà dell’annata.

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Oltre a questi due interventi prioritari tra difesa e attacco, la dirigenza manterrà comunque gli occhi aperti su eventuali opportunità dell’ultimo minuto, i cosiddetti “vari ed eventuali” legati alle dinamiche e alle occasioni che solo il mercato di gennaio sa offrire, magari in base a qualche uscita. I tifosi del Diavolo possono dunque prepararsi a un inverno caldo: il Milan è pronto a muoversi sul mercato per alzare l’asticella delle proprie ambizioni.