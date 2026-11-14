Pagelle Francia Italia U21, promossi i milanisti in campo: Camarda il migliore

Pagelle Francia Italia U21, Gazzetta dello Sport promuove i tre rossoneri in campo: Camarda il migliore, bene anche Bartesaghi e Diawara

L’Italia U21 ha superato 1-2 la Francia U21 nell’amichevole disputata ieri a Laval, confermando il momento positivo delle selezioni azzurre dopo il successo ottenuto dalla Nazionale maggiore contro i Bleus. La squadra di Silvio Baldini ha ottenuto una vittoria di prestigio grazie anche a una prestazione importante dei tre giocatori del Milan scesi in campo dal primo minuto.

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Italia-Francia U21, Camarda protagonista

Il migliore dei tre rossoneri è stato Francesco Camarda, schierato titolare al centro dell’attacco. Il classe 2008 ha sbloccato la partita nella ripresa, confermandosi tra i protagonisti del successo azzurro.

La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato 7 in pagella, sottolineandone la grande vivacità durante l’intero incontro. Il giudizio evidenzia anche le altre occasioni avute dall’attaccante, tra cui una rete annullata e una conclusione che ha sfiorato il gol.

Italia-Francia U21, Bartesaghi promosso

Buona anche la prova di Davide Bartesaghi, titolare sulla corsia difensiva dell’Italia. Il giovane rossonero ha ricevuto 6,5 dalla Gazzetta dello Sport, che ha evidenziato un episodio negativo e uno particolarmente importante nel corso della gara.

Il terzino ha infatti concesso una sola occasione a Versini, che è riuscito a sfuggirgli e a trovare il gol del momentaneo pareggio. Prima di quell’episodio, però, Bartesaghi aveva contribuito a mantenere in equilibrio la partita con un intervento decisivo su Gomis.

Italia-Francia U21, esordio positivo per Diawara

Dall’altra parte del campo c’era invece Sankhoun Diawara, schierato titolare dalla Francia e protagonista del suo debutto con l’Under 21 transalpina. Anche per il giovane difensore del Milan è arrivata una valutazione positiva: 6,5.

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La Gazzetta dello Sport ha apprezzato soprattutto la sua capacità di spingere sulla fascia e il contributo difensivo, ricordando anche un intervento con cui ha neutralizzato una conclusione di Lipani.

Il bilancio dei tre rossoneri è dunque positivo: Camarda ha lasciato il segno con un gol, mentre Bartesaghi e Diawara hanno offerto prestazioni sufficienti per meritare entrambi un 6,5. Un’altra serata significativa per il percorso di crescita dei giovani del Milan anche a livello internazionale.