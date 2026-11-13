MN24 – Milan, occasione a sorpresa per l’attacco: offerto Dovbyk per gennaio! Le ultime

Gli agenti dell’attaccante ucraino Dovbyk avrebbero sondato il terreno con i rossoneri negli ultimi giorni: il centravanti è destinato a lasciare Bologna

Il Milan potrebbe ritrovarsi davanti a un’opportunità di mercato inattesa in vista di gennaio. Tra i nomi proposti alla dirigenza rossonera per rinforzare il reparto offensivo sarebbe infatti spuntato quello di Artem Dovbyk, centravanti ucraino attualmente in prestito al Bologna dalla Roma.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Secondo quanto riportato da MilanNews24, gli agenti del giocatore avrebbero contattato il club milanese negli ultimi giorni, offrendo il proprio assistito in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

La situazione dell’attaccante sarebbe diventata particolarmente delicata dopo l’esperienza in Emilia. Dovbyk, arrivato al Bologna con l’obiettivo di trovare continuità e rilanciarsi, non sarebbe riuscito a convincere Raffaele Palladino, che avrebbe ormai bocciato il suo profilo.

Uno scenario che aprirebbe le porte a un’interruzione anticipata dell’esperienza rossoblù, con il centravanti destinato a fare ritorno alla Roma già a gennaio.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Proprio questa situazione potrebbe trasformarsi in un’occasione per il Milan, alla ricerca di soluzioni per aumentare le alternative nel reparto avanzato. Il profilo di Dovbyk, per caratteristiche fisiche e capacità di giocare da riferimento centrale, potrebbe essere sottoposto alle valutazioni della dirigenza rossonera.

Al momento, tuttavia, non risultano trattative avanzate né accordi tra le società. Si tratta di un’opportunità emersa attraverso i contatti con gli agenti, che il Milan dovrà eventualmente valutare sotto il profilo tecnico ed economico.

Dovbyk torna sul mercato: gennaio potrebbe regalare una nuova occasione per il suo futuro.