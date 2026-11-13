Calciomercato Milan, primi contatti per Massiré Sylla: il gigante senegalese finisce nel mirino rossonero

Il club rossonero ha avviato i primi dialoghi con l’Union dopo aver raccolto informazioni sul giocatore attraverso il suo entourage: cresce l’interesse per il giovane talento senegalese
Il Milan si muove sul mercato e guarda con attenzione a un profilo che potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per il futuro: Massiré Sylla, calciatore senegalese attualmente legato all’Union.
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Secondo quanto riportato da Marco Ramiccia, dopo una prima fase di approfondimento, durante la quale il club rossonero aveva raccolto informazioni attraverso gli agenti del giocatore alcune settimane fa, sarebbero arrivati anche i primi contatti diretti tra Milan e Union.
Un passaggio significativo, che testimonia come l’interesse della società milanese non sia rimasto soltanto a livello esplorativo. La dirigenza rossonera avrebbe infatti iniziato a valutare più concretamente la possibilità di portare avanti il discorso relativo al giovane calciatore.
A colpire particolarmente gli osservatori del Milan sarebbe il profilo fisico del gigante senegalese, oltre alle caratteristiche complessive che avrebbero attirato l’attenzione degli uomini mercato rossoneri.
Al momento, è importante sottolineare che si tratta di contatti iniziali e non di una trattativa già entrata nel vivo. Non risultano infatti accordi raggiunti tra le parti né sviluppi definitivi.
La situazione resta dunque da monitorare attentamente: il Milan ha acceso i riflettori su Massiré Sylla e i primi dialoghi con l’Union potrebbero rappresentare l’inizio di un percorso destinato a svilupparsi nelle prossime settimane.